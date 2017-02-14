أعلنت 13 من الشركات الرائدة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، مؤخرا، عن إطلاق مبادرة عالمية للتعبير عن رؤية موحدة وتسليط الضوء على طموحاتهم طويلة الأمد كمحفز للانتقال نحو الاعتماد على الهيدروجين كمصدر للطاقة.

وفي مبادرة تعد الأولى من نوعها في العالم، يعتزم «مجلس الهيدروجين» التركيز على الهيدروجين كأحد الحلول الرئيسية في التحول في استخدام الطاقة.

والهيدروجين هو مصدر متنوع للطاقة يتسم بالعديد من المزايا، ولا يصدر عنه أي انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون عند استخدامه كوقود صديق للبيئة أو حتى كمصدر للطاقة، كما يمكن أن يلعب دورا مهما في عملية الانتقال إلى مجتمعات منخفضة الانبعاثات الكربونية.

هذا، وقد سجلت تقنيات وتطبيقات الهيدروجين تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية الأخيرة، ويجري تطبيق البعض منها حاليا في الأسواق.

ولتحقيق هذه الأهداف، سيعمل المجلس على تشكيل وصياغة مقترحات للأطراف الرئيسية المشاركة في عملية هذا التحول، كصانعي القرارات السياسية، ورجال الأعمال ورواد قطاع الهيدروجين، والوكالات الدولية، والمجتمع المدني.

وخلال إطلاق هذه المبادرة، أكد أعضاء «مجلس الهيدروجين» عن طموحاتهم لمضاعفة استثماراتهم في مجال تطوير وتسويق قطاعي الهيدروجين وخلايا الوقود الهيدروجينية.

وتقدر استثماراتهم حاليا بحوالي 1.4 مليار يورو في السنة، غير أنهم يؤكدون أن تسريع وتيرة هذا التحول ستصبح ممكنة في حالة تلقي الدعم المركز من قبل الأطراف المعنية الرئيسية عن طريق اعتمادهم بشكل أكبر على الهيدروجين كجزء من مزيج «الطاقة المستقبلية»، من خلال وضع السياسات والأطر التنظيمية المناسبة لتحقيق ذلك.

وبعد أول اجتماع عقد في دافوس، تم تكوين «مجلس الهيدروجين» من 13 من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين من قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، وتحديد هدفه الطموح المتمثل في المساهمة في خفض الاحتباس الحراري العالمي إلى درجتين مئويتين، وفقا للهدف الذي حدده اتفاق باريس حول المناخ عام 2015.

وتضم الشركات الدولية المؤسسة للمجلس: «إير ليكيد»، و«ألستوم»، و«أنغلو أميريكان»، ومجموعة «بي أم دبليو»، و«ديملر»، و«إنجي»، و«هوندا»، و«هيونداي موتور»، و«كاواساكي»، و«رويال داتش شل»، و«ذا لينده غروب»، و«توتال»، و«تويوتا».

ويترأس المجلس رئيسان مشاركان من مناطق وقطاعات مختلفة، هما شركتا «إير ليكيد» و«تويوتا».

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إير ليكيد» بونوا بوتييه: «إن اتفاق باريس حول المناخ لعام 2015 يمثل خطوة مهمة في المسار الصحيح للحد من تغير المناخ، غير أن الأمر يتطلب تطبيقا عمليا من قبل الأطراف المعنية لتحقيق هذا الالتزام على أرض الواقع. يجمع «مجلس الهيدروجين» نخبة من الشركات الرائدة في مجالات الصناعة والسيارات والطاقة، والتي تتشارك نفس الشغف للترويج لاستخدام الهيدروجين كأحد الحلول الرئيسة للتحول في استخدام الطاقة، سواء كان ذلك في مجال النقل أو الطاقة الموجهة لإمدادات القطاعات الصناعية والسكنية، الأمر الذي يتطلب تطوير استراتيجيات محكمة جديدة لدعم هذه الغاية.

غير أننا لن نتمكن من تحقيق ذلك بمفردنا، فنحن بحاجة لأن تقوم الحكومات من جانبها بدعم عملية التحول لاستخدام الهيدروجين على نطاق أوسع، كأن تقوم بدمجه كمصدر للطاقة في خططها الاستثمارية في البنية التحتية على نطاق واسع.

وتمثل رسالتنا اليوم إلى قادة العالم في الالتزام بدعم استخدام الهيدروجين حتى نتمكن معا من تلبية طموحاتنا المشتركة المتعلقة بالمناخ وسلامة المنظومة البيئية».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا موتور كوربوريشن تاكيشي أوتشيامادا: «سيتكفل «مجلس الهيدروجين» بدور قيادي في تسليط الضوء على تقنيات استخدام الهيدروجين ومزاياها للعالم. وسيتطلب الأمر التعاون وتضافر الجهود من الحكومات والقطاعات الصناعية، ومن الجمهور بشكل خاص.

نحن في تويوتا نسعى بشكل دؤوب للقيام بدور قيادي في إحراز المزيد من التقدم في المجال البيئي والتكنولوجي في قطاع صناعة السيارات، بما في ذلك طرح المركبات التي تعمل باستخدام خلايا الوقود الهيدروجينية.

وعلاوة على ذلك، فنحن نعلم أن مزايا استخدام الهيدروجين لا تقتصر على وسائل النقل فقط، بل إن لديه القدرة على دعم انتقالنا إلى مجتمع منخفض الانبعاثات الكربونية باستخدامه في العديد من الصناعات والتطبيقات في المجتمع ككل.

ويهدف «مجلس الهيدروجين» بشكل فعال إلى تشجيع هذه العملية الانتقالية». يذكر أن العائدات الإجمالية لأعضاء «مجلس الهيدروجين» مجتمعين تبلغ 1.07 تريليون يورو، ويعمل لدى شركاتهم 1.72 مليون موظف حول العالم.