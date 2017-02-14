العبدالجليل: «الفوز للاستثمار» استحوذت على كامل «الرباعية»

الجوعان: نستعد للتوسع في أعمالنا خارج الكويت قريباً

يوسف لازم

أعلنت الشركة الرباعية للوساطة المالية، وهي شركة وساطة مالية كويتية مقفلة تابعة بملكيتها لشركة الفوز للاستثمار بنسبة 99.9%‏، عن اعادة الدخول الى سوق الكويت للأوراق المالية كشركة وساطة معتمدة وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فهد العبدالجليل إن الشركة الرباعية للوساطة عادت لمزاولة نشاط الوساطة بعد استيفاء متطلبات هيئة أسواق المال، بزيادة رأسمالها من 3 ملايين دينار الى 10 ملايين دينار.

وقد استحوذت شركة الفوز للاستثمار على الشركة الرباعية للوساطة بالكامل. وأضاف العبدالجليل أن قرار استحواذ «الفوز للاستثمار» على الشركة جاء كقرار استراتيجي، لإيمان الشركة بقوة سوق الكويت للأوراق المالية خصوصا بعد إنشاء هيئة أسواق المال وشركة البورصة.

وتعتبر شركة الفوز للاستثمار شركة استثمار وتمويل مرخصة من قبل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي لإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي بمختلف أشكالها وكذلك المحافظ الاستثمارية، بالإضافة الى تقديم نشاط الاستشارات الاستثمارية في كل المجالات، وتمتلك أيضا رخصة تمويل ومرخصة من بنك الكويت المركزي، كما تمتلك قاعدة أصول متينة. ومؤخرا قامت الشركة بشراء برج تجاري في منطقة الصالحية، والشركة بصدد إنشائه ليكون مقرا لها.

وتعمل شركة الفوز للاستثمار مع شركات من المملكة المتحدة وتقدم خدمات إدارة أصول ووساطة في المملكة المتحدة من خلال البنك الاستثماري WH ISLAND، والذي يدير أصولا قيمتها 3 مليارات استرليني وعمره 105 أعوام، ويمتلك 7 أفرع في المملكة المتحدة.

من جهته، قال عضو مجلس الادارة التنفيذية محمد الجوعان: «بعد الاستحواذ الكامل من شركة الفوز للاستثمار وتوقف شهور قليلة عن مزاولة النشاط، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 11 والذي صدر أمس الاثنين بإعادة النشاط الى الشركة الرباعية للوساطة المالية اعتبارا من الثلاثاء.

وأضاف الجوعان أن الشركة الرباعية تستعد حاليا لتوسيع نطاق أعمالها خارج الكويت في المستقبل القريب وفقا لاستراتيجية عمل واضحة، ولقد قمنا أيضا بتطوير خدمات الدعم لدينا من مكتبنا الرئيسي في مدينة الكويت، ومكاتبنا المساندة بالإضافة الى التوسع في نقاط البيع الجديدة وخدمة العملاء». وتأتي هذه المرحلة الجديدة في مسيرة الرباعية بالتزامن مع إطلاق الهوية الجديدة وشعار الشركة.

وتابع الجوعان بالقول: ستقوم شركة الرباعية بتقديم خدماتها الاحترافية كالوساطة المالية عبر الوسائل الحديثة في البورصة للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

هذا، وقامت الشركة بإعادة هيكلة نموذج واستراتيجية أعمالها لتكون متوافقة مع متطلبات العصر الجديد.