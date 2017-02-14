الشركة تهدف إلى تعزيز قدرات شبكتها الإقليمية في المنطقة

اعنت شركة «سيسيرو وبيرناي» عن تعزيز قدرات شبكتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الدخول في علاقة جديدة مع «لوكل فليفر» في الكويت.

وتتوج هذه الاتفاقية النجاحات الكثيرة التي سجلتها الوكالة في العام 2016، بعد توصلها للعديد من التحالفات الجديدة لتوسعة نطاق عملياتها في كل من العراق والأردن والسعودية وتركيا.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للعمليات في «سيسيرو وبيرناي» أحمد عيتاني: «إن توقيع اتفاقية التعاون الجديدة تسلط الضوء على قدراتنا القوية في جميع أنحاء المنطقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم الحزم الشاملة من خدمات العلاقات العامة والاتصال.

إننا نشترك مع «لوكل فليفر» في الكثير من السمات، ومن أهمها انطلاقنا من قيم عمل سامية تقودنا إلى تقديم خدمات شاملة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا، والعمل على تجاوز توقعاتهم.

وستتكامل رؤانا المشتركة لإثراء أدائنا في تقديم خدمات اتصال فعالة في الإمارات والكويت والمنطقة على نطاق أوسع»، وستتيح علاقة الشراكة الجديدة للوكالتين العمل معا بشكل وثيق من أجل توفير طيف واسع من خدمات العلاقات العامة للعملاء، وتشمل الاتفاقية أيضا تقديم خدمات العلاقات الإعلامية، وأدوات تطوير الاتصال واستراتيجيات العلاقات العامة.

وقال المدير الشريك في «لوكل فليفر» خالد الساير: «نعرب عن سرورنا إزاء التوصل لهذه الشراكة الجديدة، خاصة أنها تجمع بين المعرفة المعمقة بالسوق من كلا الوكالتين، وما نقدمه من خدمات متعددة تدعمها خبراتنا الطويلة في أسواق المنطقة والقطاعات التجارية المختلفة.

وسيكون عملاؤنا المستفيد الأول، لأن علاقة الشراكة تساعدنا على زيادة فرص التغطية لأنشطتهم، إلى جانب توطيد أسس علاماتهم التجارية في جميع أنحاء المنطقة».

يشار إلى أن «سيسيرو وبيرناي» تعد أحد أعضاء مجموعة «بابلي نت» المتخصصة بالاتصالات التسويقية، حيث تضم عددا من الشركات العاملة في مجالات الاستشارات الإبداعية والحلول الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي وإدارة الأحداث والفعاليات، وتقديم استشارات العلامات التجارية والتسويق التجريبي وإنتاج الفيديو.