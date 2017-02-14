أعلن بنك غيتهاوس عن تعين تشارلز هاريسنيب للعمل رئيسا تنفيذيا للبنك.

وقال بيان صادر عن البنك ان فهد بودي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة غيتهاوس المالية، الشركة المالكة للبنك، سيستمر في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت وحتى تسلم تشارلز هاريسنيب منصبه خلال الأسابيع القادمة، مع استمرار بودي في منصبه رئيس مجلس إدارة المجموعة. وقبل انضمامه إلى بنك غيتهاوس، شغل هاريسنيب عددا من المناصب التنفيذية في بنك ألدرمور البريطاني، وهو بنك دائن متخصص في المملكة المتحدة، حيث قضى مدة ست سنوات مسؤولا عن قطاع التمويل العقاري السكني، وخلال تلك الفترة نمت محفظة التمويل العقاري السكني بالبنك بما يتجاوز خمسة مليارات جنيه إسترليني. وعلى مدار مسيرته المهنية شغل هاريسنيب عددا من المناصب التنفيذية العليا في مؤسسات عديدة والتي شملت بنك اسكتلندا الملكي، حيث تولى رئاسة قطاع مبيعات العقار السكني الوسيطة لبنك نات ويست لأكثر من عشر سنوات.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة فهد بودي: «يسرني انضمام شخص بمؤهلات هاريسنيب لقيادة البنك، وسيكون له دور محوري في قيادة غيتهاوس خلال المرحلة المقبلة لاستراتيجيته ونتطلع للعمل معه لتحقيق طموحاتنا للبنك ولعملائنا ومساهمينا».