أعلنت شركة رساميل للهيكلة المالية عن تغيير علامتها التجارية لتصبح شركة رساميل للاستثمار، وذلك انسجاما مع توجهات الشركة الجديدة لتكون ناشطة في قطاع إدارة الأصول بدلا من الهيكلة المالية.

وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت في شهر يناير الماضي قد أقرت تعديل اسم الشركة من شركة رساميل للهيكلة المالية - شركة مساهمة كويتية مقفلة ليصبح الاسم الجديد «شركة رساميل للاستثمار» - شركة مساهمة كويتية مقفلة.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة العلاقات المؤسسية عبدالعزيز الرشيد: «يهدف تغيير اسم الشركة إلى تعزيز العلامة التجارية للشركة وذلك في إطار توجهاتها الجديدة لإدارة الأصول محليا وإقليميا».

وأضاف أن الشركة شهدت خلال العام الماضي بعد استحواذ مساهمين جدد على الشركة سلسلة كبيرة من التغييرات على صعيدي هيكلها الإداري ونشاطها التجاري، وهي تستعد في تكوينها الجديد للمرحلة المقبلة من النمو، وانطلاقا من الفكر الاستراتيجي للشركة في إطار التوسع والنمو في مجال تقديم خدمات إدارة الأصول والخدمات والمنتجات الاستثمارية الأخرى رأت إدارة الشركة أهمية في تعديل الاسم رغبة منها في ترسيخ اسم الشركة بما يعكس الأنشطة الجديدة للشركة.