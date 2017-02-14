شريف حمدي

شهدت مؤشرات البورصة تحسنا ملحوظا في الأداء بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشر السعري 94.5 نقطة بنسبة 1.4% ليصل المؤشر إلى 6751 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.2% بمكاسب بلغت 5.04 نقطة ليصل إلى 424 نقطة، وشهد مؤشر كويت 15 تحولا للصعود بعد تراجع على مدار جلستين متتاليتين، وذلك بنسبة 1.2% مسجلا مكاسب بلغ 11.5 نقاط ليصل إلى 963 نقطة.

وشهدت سيولة البورصة ارتفاعا بنسبة 17%، إذ بلغت 60.3 مليون دينار من 51.5 مليون دينار في تعاملات أمس.

وارتفع حجم التداول بنسبة 22%، إذ بلغ 608 ملايين سهم نفذت من خلال 11.367 صفقة.