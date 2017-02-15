تردد الرحلات على الوجهات الرئيسية وتحديداً شبه القارة الهندية

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، عن سلسلة تغييرات إيجابية ستتم في عدد رحلاتها، وذلك بدء إطلاق «جدول الصيف» في نهاية شهر مارس من العام الحالي على شبكة وجهاتها الـ 36 الدولية.

وتصنف الجمعية الدولية للنقل الجوي الاياتا (IATA)، صناعة الطيران إلى موسمين في السنة «موسم الصيف»، ويمتد من يوم الأحد الأخير في مارس إلى الأحد الأخير من أكتوبر.و«موسم الشتاء» ليغطي الأشهر الأخرى.

وبعد نجاح جدول الشتاء في تعزيز فاعلية عمليات «الكويتية» من خلال زيادة في عدد الرحلات بنسبة تصل إلى 15% لوجهاتها الـ 36 التي تخدمها بمسارات مباشرة من دون توقف، وضعت الخطوط الجوية جدولا مدروسا لتلبية توجهات السفر خلال فترة فصل الصيف، «الجدول الصيفي»، المقبل الذي سيشهد تغييرات ملحوظة وتتناسب مع متطلبات السوق والمسافرين.

ومن ضمن التغييرات التي سيشملها «الجدول الصيفي» لعام 2017، زيادة لافتة في عدد رحلات «الكويتية» لوجهات رئيسية على شبكتها، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر: روما واسطنبول وبيروت ودبي والبحرين ولاهور وتشيناي وكولومبو ودكا ونيودلهي.

وستحتفظ فرانكفورت بعدد رحلاتها الأربع الأسبوعية مع الخطوط الجوية الكويتية، إلا أنه ومع بداية إطلاق جدول الصيف، فإنه سيتم السفر على هذه الوجهة حصرا على متن طائرات بوينغ 777-300ER الجديدة، بهدف زيادة نسبة الطاقة الاستيعابية للمسافرين على هذا الوجهة لتسجل ارتفاعا بنسبة 58%.

وفي 15 يوليو 2017، سيتم تسيير رحلات وجهة عاصمة بنغلادش دكا مع «الكويتية»، على متن طائرات بوينغ 777-300ER أيضا، فضلا عن زيادة عدد الرحلات المتجهة إلى هذه الوجهة من 7 إلى 12 رحلة أسبوعيا.

ومع بداية أغسطس 2017، سيتم السفر إلى جميع الرحلات الجوية من وإلى مانيلا وبانكوك على متن طائرات الكويتية الجديدة من طراز بوينغ 777-300ER.

ومع هذا التوجه ستكون «الكويتية» هي الشركة الوحيدة في المنطقة التي توفر سبل الراحة والأسرة المسطحة بالكامل على درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى في رحلاتها من وإلى دكا وكولومبو ومانيلا وتشيناي وبانكوك ومومباي.

ومع حلول أغسطس من العام الحالي ستكون «الكويتية» الناقل الدولي الوحيد الذي يقدم خدمة واي فاي Wifi على متن سائر رحلاتها من الكويت إلى القاهرة واسطنبول ومانيلا ودكا وكولومبو وكوتشين ومومباي ونيودلهي وتشيناي.