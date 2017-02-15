الهندي: عقارات العاصمة البريطانية لندن هي الأفضل في العالم

أعلنت مديرة إدارة عقارات لندن في شركة بلوبرينت القابضة بشاير الهندي عن إطلاق مجموعة جديدة من المشاريع السكنية الفاخرة في وسط لندن وفي أحيائها الخارجية، مؤكدة على أن الفرصة أصبحت مواتية أكثر من ذي قبل للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى سوق عقارات العاصمة البريطانية لندن.

واشارت الى ان الجنيه الإسترليني في مستويات مشجعة كما أن أسعار عقارات بعض المناطق داخل العاصمة البريطانية أصبحت تقدما خصما جيدا مقارنة بمستوياتها السعرية في مطلع عام 2016.

ولفتت الى أن «بلوبرينت» تستضيف حاليا عرضا حصريا لمجموعة مميزة من عقارات شركة لندن سكوير وذلك برعاية وحضور شركة نايت فرانك شركة الاستشارات العقارية البريطانية وذلك في الفترة من 14 فبراير وحتى 16 فبراير ويشمل العرض لقاءات جانبية مع مستشاري العقار البريطاني مع عملاء بلوبرينت للحديث حول اتجاهات السوق البريطاني.

وأكدت أن الاستثمار العقاري في بريطانيا عموما ولندن تحديدا هو الأفضل في العالم، مشيرة الى ان بريطانيا تتميز ببيئة استثمار عقاري غير مسبوقة وغير موجودة في مثيلاتها من دول العالم.

واضافت الهندي ان بريطانيا تعد الأكبر من حيث المعلومات العقارية التاريخية والأكبر من حيث معلومات السوق وتطوراته وتتوافر فيها بنوك معلومات يندر وجودها في دول أخرى، مبينة أن بريطانيا تتميز بمناخ استثماري مثالي في العقار فهناك بيوت استشارية لكافة المهن المرادفة للاستثمار العقاري كشركات إدارة العقارات وإدارة الاستثمارات العقارية وتأجيرها وشركات الفحص القانوني والمالي للاستثمارات العقارية وشركات محترفة للخدمات الضريبية.

واوضحت أن كافة تلك المكاتب الاستشارية تعمل وفق أنظمة مهنية عالية جدا وتعمل وفقا لتراخيص صادرة من الحكومة وأي مخالفة لاشتراطات تزويد تلك الخدمات يعرض المكتب الاستشاري إلى جزاءات عالية.

وأضافت أن بريطانيا نشطة عقاريا فثقافة التجارة والاستثمار في العقارات السكنية أمر شائع وحركة شراء وبيع العقارات كبيرة جدا وهذا يعني أن السيولة العقارية عالية وأن المعدل الزمني لبيع العقار والتخارج منه قصير جدا، كما أن اللغة الانجليزية هي لغة الدولة الأولى وتعتبر عالمية حيث تتيح للمستثمرين من كافة دول العالم أن يلموا بتفاصيل الصفقات العقارية في كافة مراحلها دون الحاجة إلى وسيط للترجمة، وهذا أمر يسبب إلغاء حواجز الجهل بالمعلومات القانونية والضريبية وخلافه.

وبينت الهندي أن الاستثمار في العقارات البريطانية أثبت على مر السنوات أنه استثمار ناجح على مستوى النمو في قيمة الاستثمار فمعدل النمو في العشرين سنة الماضية بلغ 200% أي بنسبة 10% سنويا، ناهيك عن أن بريطانيا تتميز بخدمات مصرفية متقدمة للمستثمرين في العقار البريطاني سواء بخدمات فتح الحساب أو القروض التي تمنح حتى نسبة 80% من قيمة العقار وبأسعار فائدة منخفضة جدا.

وأضافت الهندي أن المناخ الاقتصادي والسياسي يضيفان نوعا من الثقة للمستثمرين مقارنة بدول أخرى كما أن الأنظمة القضائية واضحة ومعدلات الفساد متدنية جدا.