أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن أحدث العروض الجديدة ضمن حملتها التسويقية «عرض جديد كل أسبوع»، والتي تقدم من خلالها ولأول مرة عروضا جديدة لكل باقة من باقاتها المتوافرة بشكل أسبوعي لعملاء الدفع الآجل والمسبق وباقات الإنترنت، وذلك بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية في فبراير الجاري.

وأفادت الشركة في بيان صحافي بأنها تشارك بهذه الحملة الجديدة عملائها فرحة الاحتفالات الوطنية كعادتها السنوية في شهر فبراير، حيث ستقوم بتقديم عرض جديد وحصري لكل باقاتها بشكل أسبوعي ولفترة محدودة فقط.

وبينت زين ان الحملة الجديدة تشمل جميع باقاتها الأساسية، والتي تشمل باقات الهواتف الذكية وباقات الإنترنت لعملاء الدفع الآجل، وباقات eeZee لعملاء الدفع المسبق والإنترنت، لتكون بذلك حريصة على تلبية توقعات وطموحات جميع عملائها الذين يشكلون أكبر قاعدة عملاء في الكويت، خاصة في هذه المناسبة الوطنية القريبة من قلوب الجميع.

وأوضحت الشركة أن العروض الجديدة لعملاء الدفع المسبق eeZee تشمل سعات إنترنت مضاعفة وبالأسعار الحالية نفسها عند الاشتراك أو تجديد الاشتراك في باقات إنترنت الدفع المسبق، أما عملاء باقات الدفع الآجل المشتركين في باقة الـ 40 دينارا مع التزام لمدة 24 شهرا فسيحصلون على رقم بلاتيني مميز مجانا، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على هاتف ذكي إضافي أو جهاز ترفيه وجهاز إنترنت، إلى جانب حصول عملاء إنترنت الدفع الآجل على خصم بقيمة 50% على أجهزة الترفيه التي تأتي مع الباقة، والتي تشمل أحدث أجهزة الألعاب الإلكترونية والأجهزة اللوحية وغيرها.

وأكدت الشركة حرصها مشاركة الشعب الكويتي احتفالياته وأفراحه في هذه الأجواء الوطنية، مشيرة إلى انها تضع بصمتها في هذا الاتجاه بدعمها للعديد من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الوطني في الفترة المقبلة، ويعود إطلاقها لهذه الحملة التسويقية المميزة الى إيمانها البالغ بأهمية دور القطاع الخاص وخاصة الشركات الكويتية في مشاركة المجتمع أفراحه واحتفالاته الوطنية.

وأوضحت زين انها سعت جديا إلى إضفاء قيمة مضافة لعملائها لتمكنهم من الاستمتاع بالاحتفالات الوطنية بشكل مبتكر، ولتلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم ولتفتح لهم آفاقا جديدة في استخداماتهم، مبينة انها تأمل ان تقدم تجربة رائعة ومميزة لعملائها على شبكتها الأحدث في الكويت.

وأضافت الشركة انها تعمل باستمرار على تطوير كل خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث الخدمات للمحافظة على المكانة الرائدة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة انها عند وعدها دائما بتقديم حلول عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستويين الشخصي أو العملي.