تزامنا مع احتفالات الكويت بيومي الاستقلال والتحرير، يتواجد بنك بوبيان في الأفنيوز نهاية الاسبوع الحالي (الجمعة والسبت المقبلين) ليحتفل مع ابناء عملائه بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع الكويتيين.

وسيحتفل البنك كما عود عملاءه بطريقته الخاصة من خلال الجناح الخاص به في غراند أفنيوز والذي سيتضمن الجهاز الذي تم تصميمه خصيصا لبنك بوبيان وهو جهاز «خلك مبتسم» الذي ينفرد به البنك على مستوى الشرق الاوسط ،ويعتبر الجهاز كأي ماكينة من ماكينات المياه الغازية او الحلويات التي تعمل بالعملات النقدية، الا انه تم تصميمها في بريطانيا بحيث تتفاعل مع ابتسامات الجمهور من عملاء البنك.

وبمجرد وقوف اي شخص امام الجهاز ويبتسم له فإن الجهاز يقرأ ملامح الوجه المعبرة بحيث يقوم مباشرة وخلال ثوان معدودة بمنح العميل جائزته الفورية والتي تتراوح ما بين النقد وكوبونات الهدايا والاجهزة الالكترونية.

وكان البنك قد طرح الجهاز لاول مرة في عيد الاضحى المبارك الماضي ضمن حملته «خلك مبتسم»، حيث شهد اقبالا كبيرا خلال الثلاثة ايام الاولى من العيد حيث كان تفاعل العملاء معها قويا.

وقال مدير اول الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة البسام ان البنك حريص على مشاركة عملائه فرحتهم في المناسبات الاجتماعية والوطنية لاسيما يومي التحرير والاستقلال اللذين يعتبران من اهم احتفالات الكويتيين.

واضاف «ان عملاء البنك يمكنهم اصطحاب ابنائهم دون سن 12 عاما، حيث يمكنهم المشاركة في الانشطة التي سيحدد لها وقت سيتم اعلانه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للبنك».

واكد البسام انه بالاضافة الى عملاء البنك فإن البنك اعد ايضا مجموعة من المفاجآت لزوار الأفنيوز كون الاحتفال بالايام الوطنية يشمل الجميع مواطنين ومقيمين.