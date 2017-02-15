أعلنت الهيئة التنظيمية لملتقى شركات التأمين الانتهاء من الترتيبات الخاصة بأعمال المؤتمر الذي سيقدم فيه نخبة من رواد القطاع ومؤسسيه الأوائل أوراق عمل مهمة، في مرحلة دقيقة تشهد تحولات اقتصادية عديدة على مستويات مختلفة، لاسيما تحرك وزارة التجارة لفتح ملف تنظيم قطاع التأمين.

وسيقدم الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان للتأمين التكافلي خليل الشامي ورقة عمل مهمة خلال فعاليات المؤتمر، حيث تكتسب أهميتها من الخبرة الكبيرة والتاريخ العريق اللذين يتمتع بهما الشامي خلال مسيرته الناجحة في قطاع التأمين.

وتأتي مشاركة «بوبيان تكافل» في مؤتمر ملتقى شركات التأمين الذي سيعقد في 19 فبراير الجاري في شيراتون الكويت، انطلاقا من مهمتها في توظيف خبراتها لتقدم لعملائها منتجات وبرامج مبتكرة.

وقد وضعت نصب عينيها تلبية احتياجات المجتمع بكافة فئاته العمرية، من خلال تقديم عدة برامج للتكافل العام والعائلي للشركات والأفراد والتي تعكسها خدمة العملاء التي تقدم اعلى مستويات الاداء بخدمات عالية الجودة ولمختلف فئات الأعمال، والتي تم تتويج جهودها مؤخرا بمنحها التصنيف الائتماني الجديد «Baa2» من قبل وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني حيث انه يعكس السمعة الراسخة للشركة والموقع الجيد الذي تتمتع به كونها أكبر شركة تأمين تكافلي في الكويت، بالإضافة الى النظرة المستقبلية التي منحتها للشركة والتي تعكس توقعاتها بمحافظة الشركة على مركزها.

وتملك بوبيان تكافل رؤية طموحة طويلة الأمد، إذ تخطط لتكون الأفضل في خدمة العملاء وبناء جهاز فني ذي كفاءة عالية لتحقيق ذلك حيث ان معيار النجاح والمنافسة ليس في اسم الشركة بل في كسب ثقة العميل.