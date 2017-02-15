كشفت شركة إنجازات المستقبل العقارية عن احدث تطوراتها بالسوق العقاري العالمي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة نايف أبوشيبة إن الشركة تحرص دائما على تعريف عملائها بآخر المستجدات بالسوق العقاري العالمي، حيث أوضح أبوشيبة أن الشركة قامت بطرح مشاريعها الجديدة بعدة بلدان أوروبية وعربية.

وعن مشاريع البوسنة، قال إن الشركة تمتلك أكثر من 9 مشاريع بدولة البوسنة تختلف بين أراض وفلل وشقق سكنية بمدن مختلفة مثل هجيج وبريزا وفيسكو.

كما أشار أبوشيبة في حديثه الى أن شركة إنجازات المستقبل تسعى لإفادة عملائها بأسواق جديدة مثل السوق البلغاري حيث ستطرح الشركة في الفترة المقبلة احدث مشاريعها بمدينة صوفيا البلغارية والذي يضم مجموعة متنوعة من الشقق السكنية ويتضمن العديد من المرافق والخدمات مثل المطاعم، وغيرها الكثير.

وأضاف أن الشركة ستطرح مجموعة من الأراضي والفلل ذات الطبيعة الخلابة والاطلالات المتناهية الجمال، بالإضافة الى المشاريع بكل من تركيا ومصر، كما صرح أبوشيبة عن أكبر مفاجآت الشركة لعملائها عن تعاقد الشركة مع كبرى شركات التمويل العقاري والتي تقدم تسهيلات بالسداد تصل إلى 15 عاما بتمويل يصل الى اكثر من مليون دينار للعقارات الداخلية و70 ألف دينار للعقار الخارجي على النظام الإسلامي.