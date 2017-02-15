قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة في بنك الكويت الوطني عماد العبلاني ان «الوطني» من أكبر مؤسسات القطاع الخاص توظيفا للشباب الخريجين، حيث بلغت نسبة العمالة الوطنية في البنك مع نهاية العام الماضي 66.9%، وذلك من إجمالي عدد الموظفين العاملين في البنك، وهو ما يؤكد حرصه على أن يكون أكبر داعم في توظيف العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص، انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه الشباب الكويتي.

كلام العبلاني جاء على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر «التعلم المؤسسي» أمس الذي يشارك فيه «الوطني» كراع ذهبي وينظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحت شعار «التدريب الفعال في القطاع الخاص أداة للتوظيف والترقي الوظيفي» وتستمر فعالياته يومين، إضافة إلى الحفل السنوي للإعلان عن أسماء مؤسسات القطاع الخاص الحاصلة على جائزة التميز التدريبي لسنة 2016.

وأوضح العبلاني ان عدد موظفي بنك الكويت الوطني الذين تم تعيينهم في 2016 بلغ 265 موظفا من ضمنهم 242 موظفا كويتيا، مبينا ان البنك قام بإطلاق العديد من المبادرات التنموية وبرامج التدريب ليوفر لموظفيه المعايير المهنية المطلوبة لأداء وظائفهم.

وأضاف ان البنك قام بترتيب برامج المواهب الإدارية، وذلك بالشراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية بهدف تطوير الإمكانيات والمهارات القيادية لدى موظفي بنك الكويت الوطني.

ودعا العبلاني مؤسسات القطاع الخاص إلى الاحتذاء بنموذج «الوطني» في تعامله مع موظفيه كأحد أثمن الأصول التي يستمد منها قوته، معربا عن أمله في أن تقوم مؤسسات القطاع الخاص بتقديم الدعم اللازم للشباب الكويتي ليتقلد المناصب العليا في المؤسسات، وذلك عبر تقديم برامج التدريب والتأهيل لهم مع العمل المتواصل حتى يتمكنوا من تقلد تلك المناصب.

وبين العبلاني ان رعاية الوطني لمؤتمر «التعلم المؤسسي» تأتي من منطلق رؤيته أنه يعد إسهاما فعالا في زيادة نسب توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص ومن ثم ينعكس في الوقت ذاته على التنمية البشرية، لافتا إلى ان هناك اهتماما كبيرا من الحكومة والقيادات السياسية مؤخرا بإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتشجيعها للعمل في مؤسسات القطاع الخاص من خلال منح العديد من المزايا المادية والمعنوية.

ويوفر البنك الوطني سنويا العديد من البرامج التدريبية للشباب والخريجين والكوادر المحترفة، ويأتي في مقدمتها برنامج تطوير القيادات الشابة بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وبرنامج تدريب القيادات والكوادر التنفيذية بالتعاون مع جامعة هارفارد العالمية.

كما ينظم البنك برنامج التدريب الصيفي السنوي لطلبة المدارس والكليات لعملاء حسابي الأزرق والشباب، وبرنامج «أكاديمية الوطني» وهو مخصص لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة التي تم اختيارها للعمل في البنك.