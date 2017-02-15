استقبل رئيس مجلس الإدارة و‫الرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي عبدالوهاب المطوع في مكتبه، الواقع في مقر الشركة، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد لورانس سيلفرمان، حيث بحث العلاقات بين الشركة والشركات والعلامات التجارية التي تمثلها في الكويت.‬‬

وقد عبر سيلفرمان عن سعادته بهذه الزيارة وبالتعاون المثمر مع القطاع الخاص الكويتي، وأجمع الطرفان خلال لقائهما على أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين الشركة والشركات الأميركية العاملة في قطاع التجزئة والجملة الذي يشهد تناميا مستمرا في ظل الحرص المشترك على الأخذ به نحو آفاق أوسع.

وبهذه المناسبة، قال المطوع: «لقد أثبت القطاع الخاص الكويتي انه خير سفير لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول.

وإننا في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية مثال على ذلك، حيث استطعنا خلال العقود الماضية أن نكون علاقات تجارية ممتازة مع شركات أميركية عدة في مجموعة من المجالات المختلفة، وكان ذلك سببا في أن تكون اليوم العلامات التجارية الأميركية جزءا لا يتجزأ من حياة المستهلكين الكويتيين اليومية.

وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر للسفير سيلفرمان على هذه الزيارة على أمل أن نرحب به مجددا في الشركة لبحث المزيد من العلاقات والمصالح المتبادلة».

وتعد شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية واحدة من أقدم وأكبر شركات التجزئة والتوزيع في سوق الاستهلاك الكويتي النامي، وإحدى أنجح شركات الكويت في قطاعي البيع بالجملة والبيع بالتجزئة حيث تمثل أكثر من 100 علامة تجارية تشمل العديد من العلامات التجارية الأميركية مثل «بروكتر آند غامبل»، و«فايزر»، و«كلوروكس»، و«نايكي»، و«هيرشي»، و«ذي نورث فيس» و«إيست باك» وغيرها.