أعلنت امس مجموعة جي إف إتش المالية، المجموعة المالية الواقع مقرها في مملكة البحرين، أنها قامت من خلال شراكة مع شركة إنترترست ميدل إيست (المعروفة سابقا بـ «إليان ميدل إيست») بإنشاء أول شركة في المنطقة «جي إف إتش بنفت ترست» والتي ستختص بائتمان مزايا الموظفين («الشركة» أو «البرنامج») وذلك للموظفين التنفيذيين في المجموعة، وفقا للأنظمة الجديدة الصادرة من مصرف البحرين المركزي.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة جي إف إتش المالية قامت بإنشاء الشركة للاحتفاظ بالحوافز والأسهم الآجلة الخاصة بأعضاء الإدارة التنفيذية ومسؤولي المخاطر الرئيسيين بالمجموعة (حوافز)، وذلك تماشيا مع أنظمة مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بممارسات المكافآت في قطاع المؤسسات المالية في البحرين.

هذا، وسيضمن هذا البرنامج للموظفين أن مكافآتهم محفوظة بشكل آمن خارج الميزانية العمومية، كما أنها تتمتع بالحماية ضد أي مطالبات للدائنين.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الموظفون من وسائل الحماية الفعالة التي تتميز بها إدارة البرنامج، حيث ستتولى شركة إنترترست ميدل إيست، إدارة البرنامج نيابة عن مجموعة جي إف إتش المالية.

كما سيمكن للموظفين الاطلاع على المعلومات بشكل فوري فيما يتعلق بقيمة أسهمهم في المجموعة وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لشركة إنترترست.

وتعليقا على هذه الشراكة، صرح رئيس الشؤون الإدارية بمجموعة جي إف إتش المالية محمد أمين بقوله: «نحن سعداء بالإعلان عن تأسيس شركة «بنفت ترست» في إطار سياسات المكافآت بالمجموعة، من خلال العمل جنبا إلى جنب مع شركة إنترترست، التي تعتبر شريكا آخر عالمي المستوى تتعاون معه المجموعة لتطبيق ممارسات الحوكمة في مختلف أنحاء المجموعة.

كما أننا فخورون بشكل خاص لكوننا أول مؤسسة مالية في المنطقة تقوم بإنشاء هذا البرنامج لموظفي المجموعة، مما يعد دليلا آخر على التزامنا بالشفافية ومعايير الحوكمة الفعالة، كما يعكس الأهمية التي توليها مجموعة جي إف إتش لمواصلة جذب والاحتفاظ بأفضل الكفاءات في قطاع الصيرفة مع الحرص في الوقت ذاته على حماية القيمة للمساهمين من خلال تحقيق التوازن ما بين مصالح موظفي المجموعة التنفيذيين ومصالح المساهمين من خلال سياسات المكافآت».

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة إنترترست بشار بازيان: «لقد أظهرت مجموعة جي إف إتش المالية رؤية رائعة تجاه إنشاء هذا البرنامج ونحن فخورين بالعمل معا في تأسيس وإدارة شركة «بنفت ترست».

لقد أظهرت جي إف إتش أيضا مكانتها الرائدة في هذا المجال ضمن بنوك إقليمية أخرى تتبع الآن نفس التوجه.

يمثل برنامج حوافز الأسهم عامل جذب كبير لموظفي مجموعة جي إف إتش المالية حيث يتيح لهم الاستفادة من النجاح والتوسع الذي تحققه المجموعة التي تحرص في الوقت ذاته على الموازنة بين مصالح المساهمين ومصالح الموظفين».