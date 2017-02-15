اختتم بنك الخليج مؤخرا دورته التدريبية «حول المخاطر التشغيلية» لأعضاء الإدارة العليا والتي عقدت في فندق جميرا مسيلة بواسطة «فيتش ليرنينغ»، وهي جزء من «فيتش غروب» على مدى دورتين تدريبيتين شارك فيها ما يزيد على 40 موظفا من مختلف إدارات البنك.

وركزت ورشات العمل التي امتدت على مدى يومين، على أهمية إدارة المخاطر التشغيلية، وخاصة في قطاع المصارف، حيث تلقى موظفو بنك الخليج تدريبات حول تحديد مصادر المخاطر وكيفية نشوئها في سياق الأنشطة المصرفية الأساسية وكيفية التقليل منها.

ويؤمن بنك الخليج بأنه عندما يدرك كبار الموظفين في مختلف الإدارات هياكل حوكمة المخاطر والأنظمة والإجراءات المتعلقة بها، عندئذ يكونون قادرين على التقليل من المخاطر التشغيلية.

وفي تعليقها على أهمية إدارة المخاطر، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: «لقد أصبحت إدارة المخاطر غاية في الأهمية في القطاع المصرفي وخاصة في ضوء التحديات الجديدة المتمثلة في الجرائم المالية والإلكترونية.

وبناء عليه، يعمل بنك الخليج على زيادة الوعي حول المخاطر التشغيلية وإدماج الضوابط من خلال تدريب (القادة) من مختلف إدارات البنك».

وأضافت الحجاج: «يهدف هذا التدريب إلى إضافة قيمة مستدامة إلى البنك.

وتم تدريب الموظفين الذين تم اختيارهم للمشاركة في الدورة التدريبية على إدارة المخاطر التشغيلية وتطبيق الضوابط في الوحدات التي يعملون فيها وبين موظفيهم».

بدوره، قال رئيس مديري المخاطر لدى بنك الخليج راجوناندان مينون: «في البيئة المصرفية اليوم، توفر إدارة المخاطر بشكل أفضل ميزة تنافسية إذ ان الضوابط الأفضل تترجم إلى تجربة عملاء ممتازة وتعزز من مكانة البنك.

لقد ركزت هذه الدورة التدريبية على تحسين مستوى الوعي في نطاق المخاطر التشغيلية على مستوى البنك.

وستسهل عملية تطبيق فعالة لإدارة المخاطر التشغيلية لدى البنك وتعزيز بيئة المخاطر بشكل شامل داخل البنك».

وخلال ورشة العمل، ركز المدرب كريستوفير بينينغتون على أدوات الإدارة التي سيتمكن قادة البنك من خلالها من السيطرة على أنشطة المخاطر التشغيلية مثل الإبلاغ عن الحوادث، وتحليل الأسباب الأساسية، وخطط العمل، ومراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية وإعداد التقارير.

كما شارك المدرب رؤيته حول السيطرة على المخاطر وأطر التقييم الذاتي الذي سيتم تنفيذه في وحداتهم.

.. ويعلن عن عرض بطاقات فيزا لدى فنادق جميرا

اطلق بنك الخليج عرضا على بطاقات فيزا لدى فنادق جميرا يسمح لجميع حاملي بطاقات فيزا الائتمانية من تمديد فترة العطلة وتخفيف العبء عن ميزانياتهم.

ومن خلال هذا العرض، يحصل حاملو بطاقات فيزا الائتمانية على خصم بقيمة 25% على أفضل الأسعار المتوفرة للغرف في فنادق جميرا في كل من دبي، والكويت، وجزر المالديف.

كما يشمل هذا العرض بوفيه الإفطار وإمكانية الدخول إلى كافة المرافق التابعة لفنادق ومنتجعات جميرا، وانترنت عالي السرعة طوال فترة الإقامة مجانا.

هذا بالإضافة إلى إمكانية الدخول المجاني إلى الشاطئ (حصريا) و«كيدز كلوب» والحديقة المائية «وايلد وادي» (غير محدود) وذلك فقط في فنادق دبي.

يسري عرض بنك الخليج حتى 31 مارس 2017 على أن تتم كافة الحجوزات قبل هذا التاريخ ولمدة 3 ليال على الأقل.

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