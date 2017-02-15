إكشي: تمكين المسافرين من السفر عبر رحلات ربط أقصر ومزيد من فرص السفر المريحة

هيلدنبراند: نعتزم مواصلة استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز التعاون التجاري في المستقبل

أعلنت الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الدولية الباكستانية عن تعزيز تعاونهما في اتفاقية المشاركة بالرمز، والذي يسري رسميا اعتبارا من الأول من فبراير 2017.

وسيسهم إدراج الخطوط الجديدة في تمكين الناقلتين من الدخول إلى سوق جديدة، ما يوفر للمسافرين إمكانات وخيارات متنوعة للسفر.

وبتوسيع نطاق اتفاقية المشاركة بالرمز الحالية، سوف تتمكن الخطوط الجوية الباكستانية من بيع رحلات وجهات الخطوط الجوية التركية خارج اسطنبول، وهي أطلانطا، وجوهانسبرج، وأتينا، وأمستردام، وطشقند، وموسكوفا، وميامي، وبوسطن، وهيوستن، وواشنطن، ولوس أنجيليس، وسان فرانسيسكو، وشيكاغو مع رمز ورقم رحلة ناقلتها، إضافة إلى التعاون القائم بالفعل على خطوط اسطنبول - كراتشي/ إسلام آباد/ لاهور ذهابا وإيابا.

بينما ستقوم الخطوط الجوية التركية بتسويق الرحلات التشغيلية للخطوط الجوية الباكستانية من كراتشي وإسلام آباد إلى دبي وأبوظبي ومسقط، ومن لاهور إلى دبي وأبوظبي مع رمز ورقم رحلة ناقلتها.

وتقوم الخطوط الجوية التركية حاليا بتسيير 7 رحلات على كل خط من خطوط اسطنبول - كراتشي/ إسلام آباد/ لاهور ذهابا وإيابا.

ويوفر تعزيز التعاون في اتفاقية المشاركة بالرمز للمسافرين المزيد من رحلات الربط العملية فضلا عن فرص سفر سهلة بين وخارج وجهات في تركيا وباكستان.

وتمت إضافة رحلات الخطوط الجوية الباكستانية إلى جدة والمدينة المنورة، فضلا عن 8 خطوط داخلية من كراتشي وإسلام آباد ولاهور إلى اتفاقية البيع والشراء المجددة السارية منذ الأول من يناير 2017، والتي مكنت الخطوط الجوية التركية من الوصول إلى وجهات باكستانية داخلية.

كما تتضمن الاتفاقية الجديدة جميع الوجهات الأميركية بالإضافة إلى أغلبية الوجهات الأوروبية التابعة للخطوط الجوية التركية.

وبطبيعة الحال، ستواصل الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الباكستانية التعاون لتعزيز المقومات السياحية والتفاعلات الثقافية بين تركيا وباكستان مع الترويج في الوقت ذاته للسفر بغرض العمل بين البلدين.

وصرح الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية بلال إكشي بأن المسافرين سيتمكنون من السفر من خلال رحلات ربط سهلة، فضلا عن المزيد من البدائل الأخرى المرنة.

وأوضح قائلا: «كلما زاد عدد الرحلات بين البلدين في المستقبل، تم توسيع آفاق التعاون بين الناقلتين، ما يمكن المسافرين من السفر عبر رحلات ربط أقصر، ومزيد من فرص السفر المريحة».

وتعليقا على تعزيز التعاون، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الدولية الباكستانية برند هيلدنبراند: «تربط بين باكستان وتركيا علاقات تقوم على الأخوة والتعاون الثقافي والتجاري الوثيق في مختلف المجالات، بما فيها الطيران.

وتثمن الخطوط الجوية الباكستانية علاقاتها التجارية مع الخطوط الجوية التركية، وسيسهم تعزيز اتفاقية المشاركة بالرمز تلك في إضافة مزيد من القيمة لعلاقاتنا التجارية وستعود بالنفع والفائدة على عملائنا بشكل متساو.

كما نعتزم مواصلة استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز التعاون التجاري في المستقبل».

وتقوم الخطوط الجوية التركية من خلال استخدام اسطنبول، التي تعد المدينة الوحيدة المقامة فوق قارتين في ذات الوقت وتربط بين آسيا وأوروبا، كمركز رئيسي لعملياتها بتسيير رحلاتها إلى 247 وجهة دولية حول العالم منها ما يزيد عن 100 وجهة في أوروبا.

وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمدينة اسطنبول، سيساعد التعاون بين الناقلتين المسافرين المغادرين من باكستان على السفر إلى جميع أنحاء العالم عن طريق رحلات ربط من اسطنبول.