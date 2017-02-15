أعلنت شركة إفرست بلاس عن انضمامها لمجموعة الشركات المشاركة في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وكشف الرئيس التنفيذي في الشركة عزت أبوالعز أن الشركة بدأت حاليا بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري وأخذت اتجاه آخر، وأصبحت من الشركات المطورة وليس مسوقة للمشاريع، لافتا إلى أن الشركة تمتلك حاليا في منطقة «فيسكو» والمعروفة بالهرم منتجع مكون من 10 فيلات كل قطعة أرض مساحة 400 متر، سعر الأرض كاش خلال عرض يقدم في المعرض بـ 4500 دينار.

وأشار إلى أن الشركة لديها مشروع آخر خاص بالشركة وتمتلكه بتركيا بمنطقة بورصة بأسعار تبدأ من 17500 دينار مكونة من 2 غرفة وصالة، وأيضا مشروع في بالتجمع الخامس في مصر بالقاهرة.

وكشف أبوالعز عن طرح مشروع آخر قريبا وهو منتجع متكامل في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط بأسعار خيالية، وأيضا مشاريع تسويقية في كل من بريطانيا ودبي في منطقة الفرجان.

ودعا أبوالعز جميع المستثمرين والمواطنين والراغبين في شراء عقارات متميزة في تركيا ومصر بزيارة جناح الشركة في المعرض للتعرف عن قرب على مميزات وأسعار المشاريع.