اختتمت رقابة في الكويت الدورات التدريبية المكونة لبرنامج الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية (الدفعة الثالثة) والمعتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، حيث عقدت دورات البرنامج في الفترة من نوفمبر 2016 حتى يناير 2017، اجتاز خلالها المتدربون القادمون من كبريات المؤسسات المالية اختبارات الماجستير.

وفي تصريح له، ذكر رئيس مجموعة رقابة د.عبدالباري مشعل أن برنامج الماجستير يعتبر من البرامج الدولية المهنية المعدودة في هذا المجال التي تقدم باللغة العربية، ويتميز بمحتواه العلمي المتخصص بموضوعات الصناعة المالية الإسلامية، ويربط المعرفة النظرية بالتطبيق والواقع العملي لتكون بمنزلة جسر عبور إلى قطاعات الصناعة المختلفة.

وأكد د.مشعل على حرص رقابة على مشاركة الخبراء الدوليين ومعدي المواد العلمية في تقديم البرنامج، وينعكس كل ذلك في معدلات تقييم البرنامج المرتفعة دائما.

وأوضح أن برنامج الماجستير يشمل 8 اختبارات (7 مواد + اختبار شامل) وبحث تكميلي يلزم اجتيازهم جميعا بنسبة تفوق الـ 70% للحصول على الشهادة.

وبعد اجتياز البحث يحصل المتدربون على الدرجة المهنية المتمثلة في شهادة الماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية.

من جانبه، قال خبير المصرفية الإسلامية وعضو هيئة التدريس بجامعة صباح الدين زعيم ـ اسطنبول د.سهيل حوامده «وجدت تميزا في البرنامج لم أجده في غيره سواء من جهة المادة التدريبية الواضحة، حيث غطت مواضيع التي يحتاجها المتدرب بشكل واضح ومتدرج وسلس ويجمع بين المادة النظرية والحالات العملية التطبيقية، ما يسهل على المتدرب الوصول للفهم الصحيح بشكل مكثف وسريع.

من جهة أخرى، وجدت تنظيما رائعا للدورة من النواحي الفنية، وهذا يدل على خبرة واحترافية في هذا المجال».