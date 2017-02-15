أعلن بنك برقان أنه بات بإمكان عملائه تحديث بيانات بطاقتهم المدنية مباشرة، من خلال أجهزة السحب الآلي في أفرع البنك.

وأشار البنك إلى أنه مع الخدمة الجديدة لا داعي للانتظار في الطوابير عند زيارة أفرع البنك حيث كل ما يجب القيام به هو استخدام أي من أجهزة السحب الآلي المتواجدة بالأفرع وادخال البطاقة المدنية في الجهاز مع اتباع الخطوات الموضحة على الشاشة لاتمام عملية التحديث.

ويضيف بنك برقان الخدمة الجديدة إلى باقته المميزة من الخدمات المصرفية للعملاء، وتشكل دليلا واضحا على التزامه بتوفير الخدمات المبتكرة، وتبني أعلى معايير التكنولوجيا والتقنيات والتطورات في العمل المصرفي.

كما تشكل الخدمة الجديدة، مؤشرا واضحا على المركز الرائد للبنك على المستوى المصرفي الإقليمي، وتعكس التزامه بأن يكون مؤسسة مالية تلبي احتياجات فئات المجتمع كافة.