ورش عمل تناقش أبرز الطرق المستخدمة في الصحة والسلامة

تنطلق اليوم فعاليات «مؤتمر ومعرض الكويت الدولي الثاني للصحة والبيئة والسلامة (2nd KIHSE-2017)» بحضور وزير النفط والكهرباء والماء م.عصام المرزوق في فندق ريجنسي ويستمر لمدة يومين تحت شعار «قادرون على مواجهة تحديات المستقبل»، بمشاركات واسعة من المختصين والأكاديميين في مجال الصحة والسلامة حيث يشاركون في فعليات المؤتمر وورش العمل المقامة على هامش المعرض، ويأتي انطلاق المؤتمر تدعيما لالتزام الكويت والشركات النفطية بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة ومواكبة التغيرات الإقليمية وانعكاساتها على أسواق النفط العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت اللجنة التنظيمية للمؤتمر والمعرض ان العديد من الجهات والمؤسسات والهيئات الاقليمية والعالمية والوفود الخارجية بدأت في الوصول للمشاركة في المؤتمر والمعرض وأبرزها وفود المملكة العربية السعودية «ارامكو» ووفد سلطنة عمان من منطقة الخليج العربي، بالإضافة الى وفود من أوروبا وآسيا، مشيرة الى أن أكثر من 700 خبير ومختص من منطقة الشرق الاوسط وأنحاء العالم سوف يشاركون في أعمال المؤتمر والمعرض، بالإضافة الى مشاركات واسعة من وزارات الدولة والمختصين الحكوميين.

وأشارت الى ان المؤتمر والمعرض منذ انطلاقته عام 2015 استقطب مئات المشاركين، متوقعة ان تضم فعاليات المؤتمر للعام الحالي عددا كبيرا من كبار المسؤولين والخبراء في مؤسسة البترول الكويتية ومن الشركات التابعة لها، إضافة إلى العديد من شركات النفط والغاز العالمية والإقليمية، وشركات النفط الوطنية في دول الخليج، والشركات الاستشارية والتجارية العاملة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وموردي خدمات النفط والغاز، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.

وأوضحت اللجنة ان المؤتمر والمعرض سيشملان عرضا لكل النظم والآليات في مجال الصحة والسلامة والبيئة عالميا وإقليميا والتطرق الى كل السبل العلمية والعملية التي تهدف لتطوير البحث في سبيل تطبيق معايير الصحة والسلامة والتي تلعب دورا رائدا في انجاز المشاريع المتعلقة بصناعة النفط والطاقة والخدمات المساندة لها للوصول الى الأهداف المرجوة، لافتة الى انه سيتم تناول ابرز النظم والخدمات الحديثة مع الحرص على تناول كل جديد في ذلك المجال وابرز التجارب العالمية الناجحة في هذه الصناعة التي ترتبط بشكل كبير بالثروات الطبيعية التي تمتلكها المنطقة للوصول الى القدر الأكبر من الاستثمار في مجال النفط والغاز.