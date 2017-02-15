بقيمة 283 مليون دينار وتشكل 26.6% من الأسهم المصدرة

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية ان الأسهم المستجيبة لعرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من أدبتيو على باقي أسهم أمريكانا (FOOD) بلغ 107 ملايين سهم، تشكل 26.6% من الأسهم المصدرة.

ويبلغ إجمالي قيمة الأسهم المستجيبة لعرض الاستحواذ الإلزامي نحو 283.5 مليون دينار، حيث انتهت الاثنين الماضي، فترة تجميع باقي أسهم «أمريكانا» البالغة 133 مليون سهم وبسعر 2.65 دينار، والتي تعادل 33.2% من أسهم الشركة.

يذكر أن شركة الاستثمارات الوطنية أنهت في أكتوبر الماضي إجراءات بيع 66.79% من أسهم أمريكانا تمثل حصة مجموعة الخرافي لصالح تحالف يقوده رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وبقيمة 2.37 مليار دولار.

وكانت هيئة أسواق المال وافقت في 29 ديسمبر الماضي على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة أدبتيو على جميع أسهم أمريكانا.

وقالت أدبتيو الإماراتية أواخر أكتوبر الماضي، إنها ملتزمة بتقديم مستند عرض الاستحواذ على أسهم أمريكانا.

وتزامن ذلك مع إعلان الاستثمارات الوطنية عن انتهائها من إجراءات بيع 66.8% من أسهم أمريكانا.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في 28 نوفمبر الماضي، أنه سيقوم بشراء حصة تتمثل في 50% من مجموعة «أدبتيو» القابضة المحدودة من رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وذلك عن طريق الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية والمملوكة بالكامل للصندوق.