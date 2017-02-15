ينطلق اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الذي يقام تحت شعار «المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة» على مدى يومين تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بغرفة تجارة وصناعة الكويت قاعة المؤتمرات الرئيسية.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس الإدارة ورئيس المؤتمر أحمد الفارس بأن المؤتمر الذي يعقد بصفة دورية مرة كل عامين، يعد من أهم المؤتمرات المهنية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ويشارك فيه العديد من ممثلي الجمعيات المهنية الأعضاء في اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين والبنك الدولي وجمعية المحاسبين القانونيين البريطانية ومعهد المحاسبين القانونيين الأميركي.

بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC.

وأضاف الفارس أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الآراء حول العديد من الموضوعات المحاسبية وتشخيص مشكلات التطبيق العملي والحلول المقترحة لها، ما يساعد على تطوير المهنة لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على كل المستويات.

ويكتسب المؤتمر أهميته من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها: تعزيز المسؤولة الاجتماعية والاستدامة، دور المؤسسات الرقابية في المحافظة على اقتصادات الدول، المحاسبة الحكومية على أساس الاستحقاق ودورها في رفع كفاءة النظام المالي في الدولة، الإفصاح المحاسبي والمعاییر الدولیة لإعداد التقارير المالیة وأثرها على القرارات الاستثمارية، وكذلك الاتجاهات الحديثة في مهنة المراجعة.

حيث سيشارك في الجلسة الافتتاحية والجلسات العلمية 19 محاضرا من مختلف الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

واختتم الفارس تصريحه بأنه سيعقد على هامش أعمال وفعاليات المؤتمر اجتماع لمجلسي إدارة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، معرض للشركات الراعية والشركات المتخصصة بالأنظمة المحاسبية ودور النشر، بالإضافة إلى حفل تكريم رعاة المؤتمر وممثلي الجمعية في المنظمات المهنية والجمعيات المهنية الأعضاء في اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وأعضاء الجمعية ممن انضموا اليها في السبعينيات ومتفوقي المحاسبة من خريجي الجامعات.