حققت شركة تقاعد عائدات استمارية مميزة ومزدوجة في 2016، حيث سجلت 11.58% في إستراتيجية النمو العالمي و10.50% في الإستراتيجية العالمية المتوازنة، و7.89% في الإستراتيجية العالمية الحذرة.

وقالت الشركة انه بمقارنة تلك العائدات بالعائدات التي بلغت 11.90% و9.39% التي نشرتها «مورنينغستار»، عن المؤشرات الدولية مثل «ستاندرد أند بورز 500»، «وام اس سي آي»، قد حققت إستراتيجيات تقاعد الإقليمية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عائدات وصلت الى 5.71%.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة تقاعد لوك ميتفيي قائلا: «سنواصل تحقيق عائدات جيدة لعملائنا في العام المقبل والسنوات التالية، زبائننا يدخرون لأسباب هامة مثل التقاعد الآمن وضمان منح أبنائهم أفضل تعليم، وتوفير الاستقرار الاقتصادي لعائلاتهم، ونحن بدورنا نسعى دوما لكي نقدم لهم أفضل الحلول الاستثمارية الممكنة.

وعندما يقوم الناس بالادخار للتوفير على المدى الطويل من أجل تحقيق الحياة الكريمة والرفاه العائلي، فمن المهم أن تتفوق عائدات تلك الاستثمارات على نسب التضخم على مر الزمن، وهو أمر يميز تقاعد ويعد من أهم سماتها، إذ لا تقتصر استراتيجيات الاستثمار في تقاعد على حماية ضالاستثمارات د التضخم فحسب، بل وتقدم إمكانات هائلة للنمو مقارنة بالخيارات الاستثمارية التقليدية الأخرى».

جدير بالذكر ان ملكية «تقاعد» ومقرها البحرين تعود لكل من شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بنسبة (50%) وبنك الخليج المتحد - إحدى شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة)- بنسبة (50%).