محمود عيسى

مددت وزارة الأشغال العامة لمدة شهر وحتى 12 مارس المقبل، الموعد النهائي لتقديم المقاولين عروضهم بشأن مناقصة دراسة، وتصميم والإشراف على إعادة تأهيل وإصلاح وبناء وصيانة طريقي الدائري الثاني والثالث وشارع دمشق، وذلك بعد انتهاء الموعد السابق في 12 فبراير الجاري.

وقالت مجلة ميد إن قائمة الشركات التي سبق تأهيلها التي وجهت الدعوة لها لتقديم عروضها تضم 8 شركات عالمية من جنسيات مختلفة وهي: شركة سي إم دي سميث الألمانية الأميركية، مجموعة المستشارون الهندسية المصرية، شركة إنيكو الإسبانية، شركة أوبيرمير الألمانية، شركة بارسونز برينكيرهوف الأميركية، شركة برويابي التركية، شركة سالفو اليونانية وأخيرا شركة سميك الأسترالية.

وقدرت المجلة ان قيمة مشروعات الطرق التي هي في مرحلة التقييم حاليا تبلغ 3.9 مليارات دولار، بالإضافة الى 5 مليارات دولار قيمة المشروعات في مرحلتي التصميم أو الدراسة، وفقا للمعلومات المستقاة من ميد بروجتكس التي تتبع نشاطات المشاريع في المنطقة.