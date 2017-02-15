أعلنت شركة ادارة الاملاك العقارية «ريم» عن نتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 بتحقيق إجمالي أرباح قدرها 835 الف دينار مقارنة في العام 2015 الذي تم فيه تحقيق إجمالي أرباح مليون دينار ويحقق صافي ارباح بمبلغ 790.7 الف دينار عن 2016 مقارنة بمبلغ 902.9 الف دينار المحقق عن العام 2015.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في الشركة ابراهيم الكندري انه رغم انخفاض الايرادات التشغيلية عن العام 2016 مقارنة بالعام 2015 بنسبة 2.9% الا ان ادارة الشركة حققت اعلى نسبة نمو في الارباح التشغيلية للعام 2016 وبلغ صافي الربح التشغيلي 829.2 الف دينار مقارنة عن العام (2015) 665.3 الف دينار بنسبة زيادة قدرها 24.6%، حيث بلغت ارباح التخارجات المالية والعقارية خلال العام (2015) 349.3 الف دينار، في حين بلغت 5.8 آلاف دينار عن العام 2016، كما استطاعت الشركة أن تخفض إجمالي التزاماتها بنسبة 23.5% مع نمو حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة بنسبة 6% نتيجة أرباح العام المحققة.