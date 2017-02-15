رعى بنك الكويت الصناعي معرض Maker Faire Kuwait العالمي والأول من نوعه في الكويت بالتعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار تحت شعار «الكويت عاصمة الشباب العربي» حيث كان المعرض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ممثلا عن سمو الأمير.

جاءت رعاية بنك الكويت الصناعي انطلاقا من إيمانه الراسخ في أهمية دعم كل مبادرات الشباب الموهوبين وابتكاراتهم المميزة، التي انقسمت في المعرض إلى المشاريع التكنولوجية من جهة والمشاريع الفنية والحرفية من جهة أخرى، وقد تواجد مسؤولو محفظة الصناعي للمشاريع الصغيرة في المعرض والتي تعنى باحتضان الأفكار الناجحة من خلال تمويلها وتحويلها إلى مشاريع صغيرة فعالة تنفيذا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والتي تحض على تشجيع هذا النوع من المشاريع ودعم طاقات البلد الشابة.