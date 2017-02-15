قال رئيس مجلس الإدارة شركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي إن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 قد أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 15.28 مليون دينار وربحية سهم بلغت 8.67 فلوس، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 5.4% وعائد الأرباح المجمعة إلى إجمالي الموجودات 3.3% وبلغ العائد على رأسمال الشركة المدفوع 8.55%، وأظهرت نتائج أعمال الشركة نمو في حقوق المساهمين بنسبة 2.1% ونمو في أصول الشركة بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.

وأشار الى تحسن العديد من أنشطتها وأهمها الزيادة في دخل العقارات والذي يشمل كلا من إيرادات العقارات والفندق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات من العقارات والفندق 24.8 مليون دينار بزيادة مقدارها 23.1% مقارنة بالعام 2015، وبناء على النتائج المحققة فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، وخلال الربع الأخير أطلقت الشركة وحدة أعمالها الاستراتيجية الجديدة «إدارة» لإدارة عقارات وأملاك الغير.

وأضاف معرفي أن من خلال وحدة الأعمال الجديدة هذه تسعى التجارية إلى خلق قيمة مضافة لأصحاب العقارات والأملاك لتوفير الراحة والأمان والمسؤولية في متابعة وإدارة أملاكهم بخبرات متراكمة ومن قبل ذوي الاختصاص وتكريسها لمنفعتهم بغض النظر عن كون محفظة العقارات صغيرة أو كبيرة.