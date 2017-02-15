18 مليون دينار إجمالي الدعم المنصرف في نوفمبر

ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان التضخم بلغ أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات مسجلا 144.4 نقطة بنهاية عام 2016.

ليتزايد بذلك معدل نموه السنوي إلى 3.5% كما في ديسمبر 2016 مقابل نمو سنوي أقل في نهاية العام 2015.

مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعة النقل التي زادت بنسبة 10.5% والتي يتوقع أن تستقر هذه المعدلات في العام 2017، كما زادت أسعار مجموعة خدمات السكن بنسبة 6.4%، وزادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بأكثر من 4% على أساس سنوي، كما زادت مستويات أسعار كل المجموعات الفرعية الأخرى في نهاية 2016 على أساس سنوي باستثناء أسعار مجموعة الكساء والملبوسات التي تراجعت بنسبة 1.9%، أما على أساس شهري في ديسمبر فقد أغلق مستوى التضخم مرتفعا بنسبة 1% عن الشهر السابق له.

وقد تزامن ذلك الأداء مع أغلاق الدولار وفق بيانات بنك الكويت المركزي في نهاية 2016 مقارنة بنهاية العام السابق له عند أعلى مستوياته مسجلا 0.306 فلس ومرتفعا بنسبة 0.8% في ديسمبر على أساس سنوي، في حين انخفض سعر اليورو بنهاية العام 2016 بنسبة 3.5% عن العام السابق له، مسجلا 0.320 فلس، كما في نهاية ديسمبر.

وأشار التقرير الى ان إجمالي الدعم الذي صرفته وزارة التجارة بلغ 18 مليون دينار في نوفمبر، وقد صرف حوالي 10 ملايين دينار إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال وصرف دعم بحوالي 8 ملايين دينار لمواد البناء الأساسية مثل الإسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد.

باقي تفاصيل التقرير على موقع «الأنباء» الإلكتروني،

معدل النمو لكل المجموعات الرئيسية

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المجموعات الرئيسية الخمس على إثر ارتفاع كل المجموعات الرئيسية في نهاية العام عن العام الماضي، وقد سجلت مستويات الأسعار لمجموعتين رئيسيتين زيادة سنوية في نهاية 2016 أدنى من ارتفاعها السنوية في العام السابق وهما مجموعة الأغذية المشروبات وخدمات السكن ومجموعة الصحة والتعليم، فيما زاد مستوى التضخم في نهاية العام 2016 بنحو ضعف معدله في العام 2015 في مكونات المفروشات والسلع المتنوعة ومجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بينما زادت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بأكثر من 5 أضعاف ارتفاعها في عام 2015 على إثر زيادة أسعار مواد الطاقة والبنزين.

تضم المجموعة الرئيسية الأولى خدمات السكن والسلع الغذائية والمشروبات، ويستمر انخفاض مستوى التضخم بأسعارها عن مستويات 2015 مسجلا 2% في نهاية ديسمبر2016. ويسير الرقم القياسي لهذه المجموعة في اتجاه تصاعدي.

وزاد مستوى التضخم على أساس شهري إلى 0.8% في هذه المجموعة مسجلا أعلى معدل خلال 2016 لكن يسير في اتجاه تنازلي على المدى البعيد.

وقد بلغت حصة الدعم المنصرف من قبل الحكومة الكويتية إلى مجموعة المواد الغذائية التموينية الأساسية 55% من إجمالي الدعم المقدم خلال نوفمبر، ويشمل هذا الدعم ما صرف أيضا إلى مغذيات وحليب الأطفال في بطاقات التموين.

ارتفع مستوى التضخم في أسعار خدمات السكن إلى 6% في ديسمبر مقابل أسعار ذات الشهر من 2015، لذلك توقف الاتجاه التصاعدي في معدلات التضخم لخدمات السكن التي سادت العام 2016.

كما زاد مستوى التضخم في ديسمبر 2016 مقتربا من 2% مقارنة بمستويات أسعار الشهر السابق له وهي أعلى ارتفاع شهري بين المكونات الرئيسية.

مازالت أسعار مجموعة السلع الغذائية والمشروبات تسير في اتجاه متصاعد، فقد ارتفعت مستويات أسعار السلع والمشروبات بنسبة 0.7% عن عام 2015، وتسير معدلات تغيرها على أساس سنوي في اتجاه تنازلي، فيما زاد معدل التضخم في السلع الغذائية بنهاية ديسمبر بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق له، وتبدو تلك المعدلات الشهرية متذبذبة.

يضم المكون الثالث في هذه المجموعة الرئيسية مجموعة الكساء والأحذية، مازالت مستويات أسعار هذه المجموعة تسير في اتجاه تنازلي، كما ان أسعار هذه المجموعة أدنى بنسبة 1.5% عن مستويات 2015 ليتأكد بذلك اتجاه التضخم في أسعارها نحو الانخفاض وهذا هو الانخفاض الوحيد بين المكونات الرئيسية للرقم القياسي العام. وعلى أساس شهري انخفضت أسعار هذا المكون بنسبة قدرها 0.3% في ديسمبر.

المجموعة الرئيسية الثانية تضم سلع المفروشات المنزلية وبعض السلع الأخرى والخدمات المتنوعة، تتجه مستويات الرقم القياسي لأسعار هذه المجموعة نحو الزيادة بشكل متسارع، وقد ارتفع معدل التضخم في هذه المجموعة بنهاية عام 2016 بنسبة 2.6% عن عام 2015 أي بثاني أعلى ارتفاع بين المجموعات الرئيسية الخمسة 1.8%. كما ارتفعت على أساس شهري في ديسمبر بنسبة 1% مقارنة بنوفمبر، وهي أعلى ارتفاع شهري بين المجموعات الرئيسية.

تضم المجموعة الرئيسية الثانية المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، بدأت مستويات أسعار هذا المكون تسير في اتجاه تصاعدي منذ نهاية عام 2016، فعلى أساس سنوي فقد ارتفعت أسعار المفروشات المنزلية بنهاية 2016 بنحو ضعف زيادتها في عام 2015 أي أن معدل التضخم في أسعار المفروشات قد تخطى 4% في ديسمبر 2016. وارتفع مستوى التضخم في هذا المكون على أساس شهري بنسبة 1.8% وتعد ثاني أعلى ارتفاع بين المكونات الرئيسية لسلة الأسعار بعد خدمات السكن.

كما تضم المجموعة الرئيسية الثانية أيضا بعض أنواع من السلع والخدمات المتنوعة الأخرى، استقرت مستويات الأسعار في هذه المجموعة مع نهاية عام 2016 بعد أن كانت آخذة في الانخفاض، وقد زادت أسعاره في نهاية 2016 بنسبة 0.9% مقارنة بها في 2015، فيما استقر معدل التضخم لهذا المكون في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق له.

تأتي المجموعة الرئيسية الثالثة التي تشمل سلعا تلبي حاجات النقل والمواصلات بالإضافة إلى خدمات الاتصالات أيضا، استقرت مستويات أسعار هذه المجموعة الرئيسية عند المستويات المرتفعة التي وصلت إليها على إثر ارتفاع أسعار الطاقة، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفع معدل التضخم في هذه المجموعة مسجلا 5.8% نتيجة للزيادة الملحوظة في أسعار البنزين والمحروقات وهي نسبة لا تقارن مع الزيادة السنوية لمعدل التضخم في نهاية العام 2015 والذي كان قد تراجع فيه. كما زادت على أساس شهري في ديسمبر بشكل طفيف نسبته 0.1% عن مستويات نوفمبر.

تضم المجموعة الثالثة مجموعة خدمات النقل، زادت مستويات أسعار خدمات النقل بنهاية ديسمبر 2016 بنسبة 10.5% عن أسعارها في العام 2015. وقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار خدمات النقل نسبيا بنهاية ديسمبر بمعدل 0.2% مقارنة بالشهر السابق له.

أما أسعار مجموعة أنشطة الاتصالات فإنها تسجل استقرارا ملحوظا برغم ذلك انخفض معدل التضخم الذي سجله هذا المكون إلى 0.1% في نهاية عام 2016 مقابل معدله في نهاية 2015.

ولم تشهد أي تغير شهري منذ نهاية الربع الأول من عام 2015، وربما تأخذ في الارتفاع على المدى البعيد.

تأتي المجموعة الرئيسية الرابعة التي تشمل السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم، تسير أسعار هذه المجموعة نحو الارتفاع فقد زادت مستويات أسعار السلع والخدمات الترفيهية في ديسمبر2016 بنسبة 1.9% مقارنة بأسعارها في نهاية 2015.

وهو ما يعد استمرارا لاتجاهها المتزايد منذ نهاية الربع الأول من العام، وتزيد أسعار هذا المكون بمعدلات شهرية متذبذبة كما في نهاية ديسمبر قاربت 0.2% مقارنة بالشهر السابق له.

تسير مستويات أسعار مجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية في اتجاه تصاعدي فقد ارتفع مستوى التضخم في هذا المكون بنسبة 0.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2016. كما سجل زيادة شهرية بنهاية ديسمبر 0.2% مقارنة بالشهر السابق له.

زادت مستويات الأسعار في مجموعة الفنادق والمطاعم بنهاية عام 2016 بنسبة 3.4% مقارنة بمستويات أسعار 2015 وهي ثالث أعلى زيادة شهرية بين مكونات الرقم القياسي العام بعد مكونات خدمات والنقل الذي سجل أعلى زيادة بين المكونات الرئيسية والسكن وكذلك المفروشات، في حين ارتفعت مستويات أسعار خدمات الفنادق والمطاعم في ديسمبر نسبيا مقارنة بالشهر السابق له.

المجموعة الرئيسة الخامسة تشمل حاجات الأفراد من الخدمات الصحية والتعليم، تزايدت مستويات أسعار هذه المجموعة مستمرة في مسارها المتصاعد فقد ارتفع مستوى التضخم فيها بنهاية ديسمبر 2016 بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية عام 2015.

أي بأعلى من ارتفاعه السنوي في 2015 لذلك ربما ستظهر تحركات معدل التضخم في اتجاه تنازلي على المدى القريب. بينما على أساس شهري ارتفعت أسعار هذه المجموعة في ديسمبر 2016 بنسبة 0.1% مقارنة بأسعار نوفمبر.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة الخدمات التعليمية وهو المكون الأول للمجموعة الرئيسية الخامسة في نهاية 2016 بنسبة 1.2% مقارنة بعام 2015 وبرغم هذا الارتفاع إلا أنه الأدنى خلال عام 2016 وهو ما يفسره الاتجاه التنازلي لتحركات مستوى التضخم في هذا المكون، فيما زادت أسعاره على أساس شهري في ديسمبر بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق له.

أما مجموعة الخدمات الصحية فقد زاد الرقم القياسي لأسعارها في ديسمبر 2016 بنسبة 1.9% مقارنة بنهاية عام 2015 وحافظ هذا المكون على مستواه الذي يسير في اتجاه تصاعدي، كما تحسنت على أساس شهري أسعار الخدمات الصحية في ديسمبر بنسبة طفيفة قدرها 0.1% مقارنة بالشهر السابق له.