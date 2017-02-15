كونا: عقدت هيئة اسواق المال الكويتية اول من امس ورش عمل لبرنامجها التوعوي للعام الحالي التي تناولت موضوع «النموذج الخاص بتفعيل نظام التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة».

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان الورشة تضمنت 5 محاور استعرض الأول منها تعريف التحكيم باعتباره اتفاقا لفض المنازعات التي قد تنشأ بين الأشخاص في حين تضمن المحور الثاني تحديد أهم مميزات التحكيم المتمثلة في سهولة ومرونة إجراءاته مقارنة بإجراءات التقاضي وكذلك السرعة في نظر المنازعات.

وأوضحت أن المحور الثالث تناول المبادئ العامة في التحكيم لاسيما المتعلقة بنطاق اختصاص المنازعات التحكيمية ومبدأ استقلالية شرط التحكيم ومن ثم بيان مدة الخصومة التحكيمية ووجوب اثبات قبول المحكم وافصاحه عن ظروف من شأنها التأثير على حياديته واستقلاليته.

وأشارت إلى أن المحور الرابع تطرق إلى إجراءات الخصومة التحكيمية بدءا بالخاصة بتقديم طلب التحكيم وآلية اخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم والرد عليه والطلب المقابل الذي يقدمه المحتكم ضده ومن ثم إحالة ملف التحكيم الى هيئة التحكيم للسير في المنازعة التحكيمية.

وأفادت بأن آخر محاور الورشة خصص لشرح النموذج الخاص بتفعيل نظام التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ودعت الهيئة المعنيين بأنشطتها والمهتمين الى حضور مختلف ورشها التوعوية العامة فضلا عن ترحيبها بكل المقترحات الخاصة بأنشطتها المختلفة.