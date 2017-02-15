شريف حمدي

واصل سوق الكويت المالي نشاطه الإيجابي بعد استعادة توازنه عقب موجة التصحيح التي شهدها الأسبوع الماضي، واستمر المؤشر السعري في مواصلة قفزاته نحو تحقيق مستويات دعم جديدة حيث تجاوز مستوى 6800 نقطة بمكاسب بلغت 63.5 نقطة في تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى 6815 نقطة محققا مكاسب بنسبة 0.9%، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.2% بمكاسب بلغت 4.8 نقاط ليصل المؤشر إلى 429 نقطة، وحافظ مؤشر كويت 15 على توجهه الصعودي محققا مكاسب بنسبة 1.1% بإضافة 11 نقطة جديدة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 975 نقطة.

وواصلت سيولة البورصة قفزاتها بارتفاع بلغت نسبته 18%، إذ بلغت 71.3 مليون دينار من 60.3 مليون دينار في تعاملات أمس.

وارتفع حجم التداول بنسبة 21%، إذ بلغ 736 ملايين سهم نفذت من خلال 12.223 صفقة.