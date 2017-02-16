شريف حمدي

أظهرت افصاحات البورصة أمس، تغيرا في ملكيات كبار الملاك في بنك وربة، حيث رفعت شركة مجموعة الساير القابضة حصتها في البنك إلى 8.3% من 7.7%.

وبلغت قيمة عملية شراء 0.52% من أسهم البنك نحو 1.3 مليون دينار.

وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية خلال الأسبوع الجاري، حيث سبق أن رفعت المجموعة حصتها في البنك يوم الأحد الماضي بنسبة 0.54% بقيمة 1.6 مليون دينار، وبذلك بلغت عمليات شراء مجموعة الساير لأسهم بنك وربة خلال الأسبوع الجاري 2.9 مليون دينار.

وأصبحت نسب كبار الملاك في بنك وربة حسب بيانات البورصة، الهيئة العامة للاستثمار تمتلك 25.2%، ومجموعة الساير 8.3%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك 6.8%، علما بأن مجموعة الساير تستهدف شراء 15% من اسهم البنك.

وأنهى سهم وربة تعاملات أمس بارتفاع 5.6% بإضافة 15 فلسا لقيمته السعرية ليصل إلى 265 فلسا بعد تداول 19 مليون سهم بقيمة 4.9 ملايين دينار.

فيما تصدر سهم «بيتك» قائمة اكثر الأسهم استحواذا على القيمة بنسبة 14%، إذ بلغت قيمة تداول 16.4 مليون سهم عند مستويات سعرية تراوحت بين 620 و 630 فلسا بنحو 10.2 ملايين دينار، وارتفع السهم إلى إثر هذه التداولات بـ 10 فلوس تمثل 1.6%.