نجاح الاكتتاب بالبورصة المصرية والتغطية وصلت 160%

نستهدف زيادة عدد المستثمرين بالشركة والتنوع بزيادة المؤسسات

استثماراتنا تتوزع في السعودية والإمارات وإندونيسيا والكويت ومصر مصطفى صالح في حواره مع «الأنباء»، أكد فلاح فهد الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة شركة السلام القابضة وهي شركة مساهمة كويتية على ان إدراج اسهم الشركة في مصر يعتبر بداية لمزيد من التوسع للشركة التي تعمل في قطاعات الخدمات والتأمين والبترول بكل من الكويت

والسعودية ومصر والإمارات وإندونيسيا، مشيرا الى ان تغطية الاكتتاب في مصر كان إيجابيا بما نسبته 160% وهو ما يعكس المركز المالي القوي وعلى المستوى التشغيلي يصل حجم استثمارات الشركة في مصر الى 5 مليارات جنيه (ما يعادل 270 مليون دولار) وتتوقع المجموعة ان يشهد الاقتصاد المصري نموا في المرحلة المقبلة وخاصة سوق الأسهم لذلك تركز على زيادة استثماراتها وخاصة بقطاع البترول وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، نود أن نسأل عن الأسباب التي جعلت عملية إدراج «السلام» في البورصة المصرية تتخذ بعض الوقت؟ وكم بلغت نسبة التغطية؟

٭ الوقت الذي اتخذه الإدراج طبيعي كون السلام الشركة العربية الأولى التي تم قيدها بالبورصة المصرية علاوة على انها الشركة الأولى عربيا التي تدرج على شكل شهادات إيداع مصرية فيما بلغت نسبة التغطية 160%، حيث بلغت نسبة التخصيص 40 % تقريبا.

هل توقعتم هذه التغطية الواسعة؟ وماذا تعكس بالنسبة لكم؟

٭ كان هناك اكثر من سيناريو لتأمين وتغطية الاكتتاب، لكن تقدم المستثمرين لشراء الأسهم جاء قبل انتهاء آخر جلسات فترة الاكتتاب بإجمالي طلبات فاقت مليوني سهم ما تجاوز التوقعات وهو ما يعكس الرغبة الواسعة من قاعدة كبيرة من المساهمين في الاكتتاب بأسهم «السلام» وهذا يؤكد وجود ثقة في متانة المركز المالي لـ «السلام».

علام بنيتم قراركم إدراج «السلام» في السوق المصرية؟

٭ هذا القرار يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للإدارة التنفيذية للمجموعة، وجاء في الأساس مدفوعا باعتبارات فنية مرتبطة بالسوق المصرية الأقدم عربيا لجهة التنظيم، واكثرها تقدما على الإطلاق بما تمتلكه من قاعدة كبيرة للعملاء الأفراد والمؤسسات بالإضافة الى تنوع الخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها البورصة لعملائها، كما أنها أول سوق عربي يدخل في مؤشر MCSI للأسواق الناشئة.

كذلك يؤهل اهتمام صناديق الاستثمار الأجنبية بالسوق المصري الشركة من قاعدة العملاء من حيث النوعية، كما ان إدراج السلام في السوق المصري يعتبر إضافة جديدة للمجموعة، إذ ان التوسع الإقليمي في إدراج الشركة يعتبر اللبنة الأولى في توسع أنشطة الشركة لما يوفره من إيجابيات كبيرة على عدة محاور.

هل استوفت الشركة جميع متطلبات ما بعد الإدراج في سوق بحجم مصر؟

٭ بالطبع، فـ «السلام» تمتلك المؤهلات للإدراج وما بعد بدء التداول كما هو الحال في سوق دبي المالي، حيث تمتلك المجموعة قاعدة أصول متنوعة ومتوازنة تسمح بتخفيض معدلات المخاطر بالمقارنة بمعدلات العائد إضافة الى اعتماد الشركة الرئيسي على التمويل الذاتي ما يخفف من الأعباء المالية الواقعة على كاهل الإدارة التنفيذية.

أين تتوزع خريطة استثمارات المجموعة في الأسواق الأخرى؟

٭ تمتلك المجموعة استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الكويت والسعودية والإمارات وكذلك إندونيسيا.

..وفي مصر؟

٭ استثمارات المجموعة في مصر تتجاوز 5 مليارات جنيه، في الخدمات البترولية.

وهل إدراج السلام في مصر مقدمة للتوسع في أنشطتها بالقدر الذي يضمن لها الديمومة وتحقيق الأرباح المستدامة؟

٭ نعم، هناك رغبة قوية لدى الإدارة التنفيذية لتوسيع أنشطة المجموعة استثماريا في مصر، وتحديدا في مجموعة من القطاعات التي تمت دراستها مسبقا وتسعى الى تدعيمها والارتقاء بها في المرحلة المقبلة خاصة ان استثماراتنا في مصر قائمة ونسعى لتدعيمها قبل انطلاق الاقتصاد المصري المتوقع.

هل يمكن القول إن إدراج السلام يعكس تمتعها بمركز مالي جيد وانها تحقق نموا سنويا في الأرباح؟

٭ بالطبع، فمجموعة السلام القابضة شهدت تحولا بالفترة الماضية، حيث تم تغيير نموذج أعمال الشركة بالكامل من خلال الاتجاه الى الموازنة بين نوعية وطبيعة المشروعات التي تقدمها، والتركيز على النشاط التشغيلي بشكل أكثر توسعا بما يتيح مصادر تمويل مستمرة تسهم في تمويل النفقات التشغيلية المستمرة وبالتالي عدم تعرض الشركة لأي أزمات بالإضافة الى التوزيع الجغرافي لاستثمارات الشركة في عدة دول مثل جمهورية مصر العربية والإمارات العربية وغيرها.

عمليا، ماذا يمكن ان يقدم الإدراج المزدوج من قيمة مضافة للمساهمين والسوق المصرية؟

٭ الإدراج المزدوج يوسع قاعدة مساهمين الشركة ويزيد معدلات التداول على الأسهم بما يتيح حرية الحركة للمساهمين كما يجعل حركة رؤوس الأموال أكثر مرونة.

كيف سيستفيد مساهم «السلام» القائم والمحتمل من الإدراج الجديد؟

٭ الإدراج المزدوج لا يأتي بمنافع سريعة على المساهمين ولكنه في مراحل لاحقة يؤتي ثماره بتوسيع قاعدة المساهمين ونوعيتهم بما يكون له أثر إيجابي على الأداء المالي للشركة في مراحل لاحقة وبالتالي زيادة قيمة الاستثمار على المدى الطويل.

كيف تقيمون قدرة الاقتصاد المصري حاليا؟

٭ نرى قدرته على التعافي خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن التوجه لتعزيز استثمارات السلام القابضة في مصر من اليوم يأتي استباقا لتحسن الظروف والأحوال على المدى المتوسط وهو ما يعد بطبيعة الأحوال إضافة لمجموعة السلام.