قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف أن كل الظروف مهيأة لمزيد من التعاون بين قطاع الأعمال الكويتي والسودان وفي المجالات كافة.

واضاف النصف في كلمته أثناء استقبال وفد سوداني برئاسة والي شمال كردفان السودانية احمد هارون في مقر الغرفة أن آفاق التعاون الرحبة تستدعي زيادة عدد الزيارات الثنائية كي تنعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري.

واكد النصف عمق العلاقات الثنائية والتي تستدعي العمل الجاد لزيادة الشراكات بين قطاع الأعمال في البلدين الشقيقين لاسيما في ظل النهضة التي تشهدها السودان وتحمل في طياتها العديد من الفرص الاقتصادية.

من جانبه، قال والي شمال كردفان ان رفع الحظر الأميركي عن السودان فتح المجال أمام فرص استثمارية هائلة خصوصا مع السماح بحرية حركة الرساميل، داعيا المستثمرين الكويتيين للاستفادة من هذه الفرص.

واضاف أن أفضل الفرص المتاحة للمستثمرين الكويتيين في ولاية شمال كردفان في الفترة الحالية تشمل قطاع الثروة الحيوانية والزراعية حيث تحتاج هذه الولاية الى المسالخ في ظل امتلاكها لأكثر من 22 مليون رأس من الاغنام والابقار والابل.

وذكر أن الولاية وضعت قانونا جديدا للاستثمار بدأ تطبيقه منذ عام 2014 ويتضمن تسهيلات ومميزات عديدة، داعيا رجال الاعمال الكويتيين الى زيارة الولاية والاطلاع على هذه الفرص.