سجواني: لاتزال نظرتنا إيجابية للسوق على المدى المتوسط والطويل

7 مليارات درهم حجم الإيرادات.. و0.61 درهم ربحية السهم

أعلنت شركة داماك العقارية دبي، المطور الرائد للعقارات في الشرق الأوسط، عن النتائج المالية لعام 2016، حيث حققت إيرادات بلغت قيمتها 7.16 مليارات درهم، مع هامش ربحية إجمالي يصل الى 56%، وبلغت قيمة الأرباح الصافية للشركة 3.69 مليارات درهم، فيما سجل هامش الربح الصافي 52%. وارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 5% لتصل إلى 24.63 مليار درهم مع نهاية 2016 مقارنة بـ 23.45 مليار درهم إماراتي في 2015.

وبلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك 8.32 مليارات درهم، في حين ارتفعت قيمة العقارات المطورة 12% لتصل إلى 10.25 مليارات درهم خلال العام المنصرم. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين 28% ليصل إلى 12.62 مليار درهم مقارنة بـ 9.83 مليارات درهم في 2015، بعد خصم توزيعات الأرباح.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ قيمتها 1.15 مليار درهم بواقع 0.25 درهم للسهم بعد موافقة المساهمين على التوصية خلال الجمعية العمومية السنوية القادمة.

وبلغت ربحية السهم، للعام الماضي 0.61 درهم للسهم الواحد.

وأضافت الشركة في بيان صحافي أنه خلال عام 2016 أنجزت داماك أكثر من 1600 وحدة في مشروع «داماك هيلز» («أكويا» سابقا)، ليصل إجمالي حجم الوحدات المسلمة خلال عام 2016 إلى أكثر من 2400 وحدة.

وبلغت قيمة مبيعات الحجوزات 7.05 مليارات درهم، حيث سجل الربع الأخير للسنة الماضية 1.71 مليار درهم، ما يدل على استقرار السوق.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة داماك حسين سجواني: على خلاف عام 2015، شهد 2016 استقرارا في سوق العقارات في دبي مع عدم وجود تقلبات شديدة في الأسعار، حيث يوجد طلب على العقارات ذات الجودة العالية، ولكن في ظل التحديات التي يواجها السوق الذي نعمل فيه ما تغير هو سعي العميل للحصول على قيمة أفضل.

ومع ذلك، لا تزال نظرتنا إيجابية للسوق على المدى المتوسط والطويل، إذ نتمتع بمكانة جيدة وقدرة على التأقلم والمضي في هذه الظروف.

واضاف: لقد اطلقنا خلال العام المنصرم مجموعة من المنتجات المبتكرة ضمن مشروع أكويا أكسجين في مجمع الغولف حيث تم تسعير المنتجات لجذب جمهور أوسع، تشمل مشترين للمرة الأولى وجيل الألفية الجديد، الراغب بالتملك في مواقع مميزة وبأسعار معقولة وشروط سداد ميسرة.

ويسعى هؤلاء المستثمرون إما لتنويع محفظتهم الاستثمارية أو لاستخدامها بهدف الارتقاء نحو نمط حياة أفضل.

وأوضح سجواني ان «داماك» أطلقت مجموعة من المشاريع السكنية والفندقية ضمن مشروع «أيكون سيتي» المكون من 6 أبراج والممتد على مساحة 4 ملايين قدم مربعة والواقع على شارع الشيخ زايد مع إطلالة على قناة دبي المائية.

وكان للمستثمرين الفرصة لشراء غرف فندقية أو شقق مخدومة فاخرة في هذا الموقع الاستراتيجي، مع فرصة للاستفادة من ازدهار القطاع السياحي.