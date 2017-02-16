الورع: دور البنك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية بل يشمل التزامه تجاه المجتمع

قام البنك التجاري الكويتي، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته، بتنظيم زيارته الثانية لطلبة المدرسة الإنجليزية الحديثة والمخصصة لزيارة المرحلة الثانوية وعلى وجه التحديد طالبات وطلاب الصف الثامن.

وتأتي هذه الزيارة بهدف اطلاعهم على أهمية المحافظة على البيئة، وكذلك لعرض بعض من أنشطة الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته والتي يقوم البنك التجاري الكويتي على رعايتها ودعمها.

وفي تعليقها على هذه الزيارة، قالت مساعد مدير عام - إدارة الإعلان والعلاقات العامة بالبنك أماني الورع: تأتي هذه الزيارة الثانية للمدرسة الإنجليزية الحديثة استكمالا لجدول الزيارات التي تم تنظيمها مع الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته لطلبة المدرسة، حيث خصصت هذه الزيارة للصف الثامن، لتعريف الطالبات والطلاب على دور البنك التجاري في المحافظة على البيئة البحرية والبرية ودعمه وتشجيعه لحملات تنظيف الشواطئ والتشجير إيمانا من البنك بأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية والمالية لعملائه، بل يشمل التزامه تجاه المجتمع من خلال دعم ورعاية الأنشطة البيئية المتنوعة التي تقوم على تنظيمها الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته.

ويحرص البنك التجاري على التعاون مع جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني القائمة على خدمة فئات المجتمع، وخصوصا فيما يتعلق بالبيئة والمحافظة عليها ومنها بطبيعة الحال الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته.

وفي ختام الزيارة، تقدمت إدارة المدرسة الإنجليزية الحديثة من البنك التجاري والجمعية الكويتية لحماية الحيوان بالشكر على زيارتهما التعريفية لطلبتهم متمنين لهما مزيدا من النجاح.