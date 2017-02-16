عروض جديدة ومميزة تمنح العملاء خصماً يصل إلى 12 %

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاقه لعروض جديدة ومميزة تمنح عملاءه الراغبين في قضاء عطلات رائعة في أي مكان حول العالم، خصما يصل إلى 12%، وذلك من خلال توقيع اتفاقية جديدة مع شركة Agoda، إحدى شركات السفر الرائدة على مستوى العالم، والاستمتاع بخصومات حصرية على حجوزاتهم في أكثر من مليون فندق ووجهة سياحية.

ويحصل عملاء البنك الأهلي الكويتي على خصم 12% في أرقى الفنادق العالمية عن طريق استخدامهم لبطاقات فيزا إنفينيت، أو فيزا سيغنيتشر أو فيزا الذهبية للسفر مسبقة الدفع، كما يستفيد من العرض أيضا عملاء حساب الرائد وحساب برستيج وذلك عند الحجز خلال شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر 2017، وخصم 10% عند الحجز خلال شهر فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر 2017. وعلى الراغبين في الاستفادة من هذا العرض التسجيل عبر موقع شركة Agoda www.agoda.com.

ومن ثم الدخول إلى الصفحة الخاصة بالحجوزات www.agoda.com/visamena للحجز والدفع باستخدام بطاقات البنك الأهلي الكويتي خلال العام 2017.