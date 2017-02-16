يواصل بنك وربة، أفضل بنك استثماري في الكويت وأفضل مؤسسة استشارية للشركات، طرح حلول تمويلية مرنة تعطي قيمة على حياة العملاء وبناء عليه، أضاف البنك مؤخرا شريكا جديدا الى سلسلة شركائه الاستراتيجيين وهو مركز الجارالله الألماني التخصصي المعروف بمستوى خدماته الطبية الرفيعة المستوى، وتندرج هذه الشراكة في إطار حلول البنك التمويلية تحت بند «التمويل الطبي».

في إطار هذه الشراكة، أصبح بإمكان الجميع سواء كانوا من عملاء بنك وربة أم من غير العملاء، الاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها مركز الجارالله الألماني التخصصي عن طريق منتج «التمويل الطبي» الذي يقدمه بنك وربة اذا مـا توافرت لديهم الشــروط والاحكام المطلوبة.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد سايمون كليمنت: «يسمح منتج (التمويل الطبي) من بنك وربة بتغطية تكلفة العلاج في مركز الجارالله الألماني التخصصي ابتداء من 1000 دينار كويتي كحد أدنى لتصل في سقفها الأعلى الى 15000 دينار كويتي، وذلك من خلال أقساط بسعر الكاش يتم توزيعها على حسب الفترة الزمنية المناسبة للعميل والتي قد تصل في أعلاها الى خمس سنوات الأمر الذي يزيد من سلاسة ويسر طريقة الدفع على المستفيد من هذا التمويل».

هذا ويقدم مركز الجارالله الألماني التخصصي مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية على يد طاقم متميز من الأطباء والاخصائيين المعروفين كل في مجاله، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها العيادة: طب الأسنان، الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والليزر، التغذية العلاجية، طب الأطفال، الباطنية والمسالك البولية، جراحة السمنة وأمراض النساء والولادة والعديد من الخدمات المهمة.

وأضاف كليمنت: «يسر بنك وربة التعاون مع مركز الجارالله الألماني التخصصي والذي يعتبر واحدا من أفضل العيادات الطبية على مستوى الكويت مما يؤكد على مستوى الخدمة وجودتها التي يسعى بنك وربة لتقديمها من خلال شركائه الاستراتيجيين».