يمنح العرض عملاء البنك فرصة الفوز بأحد أجهزة آيفون 7

أجرى البنك الأهلي الكويتي السحب الثاني بتاريخ 13 فبراير 2017 للعرض الترويجي الذي يقدمه لعملائه خلال شهر فبراير. وقد تمت عملية السحب في الفرع الرئيسي للبنك بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي أعلن عن اسم الفائز بجهاز آيفون 7.

ويمنح العرض عملاء البنك فرصة تحديث بياناتهم المدنية من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك والفوز بأحد أجهزة آيفون 7 التي يقدمها البنك لعملائه ضمن العرض.

وفاز بالسحب هذا الأسبوع جويسي تومبانيرابيل جوزيف - فرع جليب الشيوخ. ولدخول السحب الأسبوعي يجب على العميل تحديث بياناته باستخدام أجهزة الصراف الآلي المتوفرة لدى فروع البنك الأهلي الكويتي للقيام بتحديث بياناتهم الشخصية بعد إدخال البطاقة المدنية. وسيتم الإعلان عن فائز أسبوعي ضمن هذه الحملة التي تهدف إلى تشجيع عملاء البنك على تحديث بياناتهم بكل سهولة ويسر.

وإلى جانب تحديث البيانات، يمكن لعملاء البنك الاستفادة من الخدمات الأخرى المتوفرة من خلال أجهزة الصراف الآلي من بينها سحب وإيداع النقود، وطلب كشف حساب مصغر، وتغيير الرقم السري، وتحويل الأموال لحسابات أخرى.

ومن المقرر أن يجري البنك السحب التالي في 20 فبراير 2017، حيث سيتم الإعلان عن الفائز الجديد من خلال وسائل الإعلام المحلية والتواصل مع الفائز بشكل شخصي بعد إجراء السحب.

لمزيد من المعلومات حول البنك الأهلي الكويتي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني eahli.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على الرقم 899 899 1.