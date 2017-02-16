أعلنت شركة «يسر الدولية العقارية» عن مشاركتها في «معرض العقارات الكويتية والدولية» الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وكشف المدير الإقليمي في الشركة فواز العتيبي عن التسويق لأول مرة في دولة البرتغال في أوروبا حصريا لشركة يسر المتعاقدة مع كبرى الشركات هناك، حيث سيتم طرح حزمة كبيرة من المشاريع المتنوعة في أجمل مدن البرتغال مثل مدينة الجارف وبورتو ولشبونة بأسعار مغرية بما يتسنى للعملاء اختيار الأفضل لهم.

وأشار العتيبي إلى توجه شركة يسر الى التسويق في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث جمال الطبيعة وتوافر كل الخدمات بالقرب من مشاريع الشركة سواء في مدينة أوسينيك أو مدينة فيسيكو، وأسعار الأراضي تنافسية بشكل سيلاحظه جميع عملائنا بالفترة أثناء المعرض.

وأكد ان الشركة تعمل بمنتهى المصداقية ويسر وشفافية لترسيخ الثقة على المدى القريب والبعيد، وذلك بتقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت ان الأرض مرخصة سكنية وتقع في المناطق العمرانية.

من ناحية أخرى، تعاقدت شركة يسر مع كبرى شركات التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية وهي مجموعة الرواد للإنشاء والتعمير ذات الخبرة الكبيرة والسمعة المتميزة في القاهرة الجديدة في التجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأميركية على حزمة من المشاريع الجاهزة للتسليم الفوري وأيضا وحدات أخرى يتم تسليمها في خلال الـ 3 سنوات المقبلة.