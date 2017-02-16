شريف: الشركة تتمتع بملاءة مالية عالية ومركز مالي قوي ومتين

أعلنت شركة الكويت للتأمين الرائدة في تقديم افضل الخدمات التأمينية في سوق الكويت بشقية التقليدي والتكافلي والأعلى تصنيفا عن مشاركتها في ملتقى شركات التأمين المزمع انعقاده في 19 فبراير الجاري في فندق شيراتون الكويت.

وتأتي مشاركة الشركة إيمانا منها بأهمية المشاركة في الفعاليات التي تسلط الضوء على دور قطاع التأمين من جهة ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع ومستقبله لاسيما انه يمثل ركنا أساسيا وحجر زاوية مهما ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

وتعد شركة الكويت للتأمين من اكبر الشركات المحلية على صعيد تنوع الوثائق التأمينية وإتاحتها بأعلى جودة وتميز للعملاء وبأسعار تنافسية، حيث تؤمن الشركة بان مستقبل صناعة التأمين الكويتية يعتمد اعتمادا كليا على قدرة الشركة في ابتكار منتجات جديدة تلبي طموحات وحاجيات العملاء والسوق عموما وتسهم في تطوير آلياته.

ومن هذا المنطلق قامت الشركة باستحداث أنواع جديدة من التأمين تشمل تغطيات عديدة حسب متطلبات السوق الكويتي لتلبية كل التطلعات.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف ان الشركة تتيح لعملائها اكبر قاعدة من البرامج والخدمات التأمينية التي تتميز بمرونة عالية وسهولة في الاستفادة منها سواء عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة أو من خلال افرع الشركة وخدماتها المباشرة التي تقدمها بجودة عالية ومن خلال فريق عمل مؤهل ومدرب على اعلى مستوى، مشيرا الى ان هذه الخدمات تشمل التأمين بجميع أنواعه كالتأمين على الحياة والتأمين ضد الحريق والسرقة والحوادث العامة والتأمين البحري والجوي والتأمين على السيارات مع توفير السيارة البديلة عند وقوع الحادث مع خدمة المساعدة على الطريق وذلك على مدار الساعة، اضافة الى وثيقة تأمين ضد الغير التي تغطي المسؤولية المدنية المباشرة الناتجة عن الأضرار المادية والجسمانية والضرر والتلف أو الخسارة المادية بجميع أنواعها.

واكد شريف ان شركة الكويت للتأمين باتت مرادفا للخدمات المتميزة، وذلك من خلال تقديمها للمواطنين والمقيمين جميع أنواع التأمين بكفاءة متميزة وأسعار تنافسية. ولفت الى أن الكويت للتأمين تتمتع بخبرات عريقة تنعكس على جودة الخدمة وثقة العملاء وهما عنصران أساسيان تكرس الشركة بهما الثقة والأمان على ممتلكات العميل.

وتابع أن شركة الكويت للتأمين تقوم بدور استراتيجي ومحوري أبعد من تقديم خدمات تأمينية فقط فهي تعتبر جزءا من منظومة الاقتصاد الوطني، حيث تحرص على اتخاذ ما هو مناسب وأفضل لحماية هذا الاقتصاد من خلال متابعتها وتفاعلها لتغطيات التأمين التي تتطور بشكل دائم وسريع.

واكد على ان الشركة تعي دورها ومسؤوليتها تجاه الاقتصاد الوطني انطلاقا من دورها الريادي، حيث تعتبر الشركة ان التأمين يعتبر فرعا من فروع الاقتصاد الوطني، بل يعتبر المظلة الواقية لهذا الاقتصاد ومن هذا المنطلق تساهم الشركة في بنائه عن طريق حماية المنشآت والمؤسسات والشركات والأملاك الخاصة والعامة وابتكار الوثائق والبرامج التأمينية المناسبة لذلك.