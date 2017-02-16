تبدأ رحلاتها إلى باتومي وكابالا وتيفات في يونيو المقبل

اعلنت «فلاي دبي» انها ستضيف اعتبارا من يونيو المقبل 3 محطات جديدة الى شبكة وجهاتها المتنامية وهي مدن باتومي في جورجيا وكابالا في اذربيجان وتيفات في مونتنغرو والتي ستكون وجهات صيفية موسمية للناقلة التي ستخدمها برحلات منتظمة خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر.

ويأتي اطلاق هذه الوجهات الجديدة وتدشين الشركة لرحلاتها الى مدينة بانكوك في نوفمبر الماضي تأكيدا على توجه الناقلة الى تنويع شبكتها وإضافة المزيد من الوجهات السياحية الهامة للمسافرين القادمين من دبي ووجهاتها في المنطقة.

وجاء الاعلان عن هذه الوجهات الموسمية استجابة لتوجهات المسافرين من عملاء فلاي دبي فضلا عن الطلب الكبير على وجهات العطلات عبر شبكة فلاي دبي الواسعة.

وتعد فلاي دبي اول ناقلة توفر رحلات جوية مباشرة من الامارات الى كل من كابالا وتيفات كما انها الاولى التي تخدم بوتامي برحلات مباشرة من دبي.

ولن يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الى تأشيرات دخول لزيارة هذه الوجهات الثلاث فيما يتم منح المقيمين في الدولة تأشيرة الدخول عند الوصول الى المطار. وتعقيبا على هذا الاعلان، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «نتوجه بجزيل الشكر الى السلطات المختصة في كل من اذربيجان وجورجيا ومونتنغرو على توفير كل التسهيلات امام الزوار والسياح من الامارات ودول مجلس التعاون لزيارة هذه الدول بما فيها تسهيل اجراءات الدخول».

وأضاف الغيث: «نحن مستمرون في استشراف الفرص لتوسيع شبكة وجهاتنا وتوفير خيارات اكبر امام مسافرينا وخاصة في موسم عطلات الصيف، هذه الوجهات الجديدة وبالتكامل مع شبكة وجهاتنا ستكون بوابة لاستكشاف هذه المناطق».

ومع تسلمها للطائرات الجديدة في العام الحالي تستمر فلاي دبي في توسيع وتعزيز شبكتها التي تضم اليوم 93 وجهة في 44 دولة حول العالم تمتد من ايكاتنبيرغ في الشمال وبانكوك في الشرق الى زنجبار في الجنوب وبراغ في الغرب.

من جهته، قال جيهون ايفندي نائب رئيس اول للعمليات التجارية في الامارات والاتحاد الأوروبي والشرق الاوسط والدول المستقلة: «نحن واثقون من ان الطلب على هذه الوجهات سيكون كبيرا على الدرجتين الاقتصادية والأعمال.

كما ان الاهتمام بوجهات العطلات غير التقليدية يشهد نموا جيدا وخاصة من اسواق دول مجلس التعاون الخليجي وهذه المدن توفر خيارات مثالية للباحثين عن عطلات الشواطئ او المعالم السياحية في المدن».

باتومي - جورجيا

ستسير فلاي دبي 3 رحلات اسبوعيا بين دبي وباتومي في الفترة من 22 يونيو حتى 30 سبتمبر ايام الثلاثاء والخميس والسبت.

وتعد المدينة ثاني اكبر مدن جورجيا بعد العاصمة تبليسي، وتقع على ساحل البحر الأسود جنوب شرق البلاد.

وتعد باتومي وجهة سياحية معروفة تشتهر بمنتجعاتها البحرية التي تعج بالحركة وخاصة خلال شهور الصيف الدافئة. كما انها ميناء هام مزدهر لبناء السفن والأطعمة الجاهزة والصناعات الخفيفة.

كابالا - اذربيجان

ستخدم فلاي دبي هذه الوجهة بواقع رحلتين اسبوعيا بين دبي وكابالا في الفترة من 22 يونيو الى 17 سبتمبر 2017 يومي الخميس والاحد.

وتعرف هذه المدينة ايضا باسم غابالا وهي عاصمة اقليم غابالا الذي يعد من اغنى مناطق البلاد من حيث الاماكن التاريخية والاثرية. وهي وجهة سياحية بارزة كونها تجمع بين اعتدال المناخ ووجود الغابات والجبال والمنتجعات العلاجية والحياة الفطرية.

تيفات - مونتنغرو

ستقوم فلاي دبي بتسيير رحلتين اسبوعيا بين دبي وتيفات في الفترة من 23 يونيو حتى 25 سبتمبر 2017 في يومي الاحد والجمعة.