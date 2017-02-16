قامت شركة ايكويت للبتروكيماويات، الجهة العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، برعاية مؤتمر ومعرض الكويت الدولي الثاني للصحة والسلامة والبيئة 2017 وذلك دعما لتطور القطاع الصناعي حول العالم.

ويضم المؤتمر الذي يقام يوما 15 و16 فبراير 2017 العديد من قيادات وخبراء القطاع الصناعي من مختلف أرجاء العالم لمناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة.

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت محمد حسين في جلسات نقاشية مع مجموعة من أبرز الصناعيين من الكويت والعالم لمناقشة التنمية المستدامة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة وكيفية تطوير السلامة المهنية والمحافظة على البيئة في القطاع الصناعي.

وأشار حسين إلى أهمية وواجبات ودور الصحة والسلامة والبيئة في جميع المؤسسات، مضيفا: «بعض الأحيان، قد يتسبب تقنين النفقات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة في احتمالية حدوث بعض المخاطر، وخاصة إذا لم يتم إنجاز وتنفيذ أي دراسة تحليلية للمخاطر».

وقال حسين: «إن تحقيق التميز في مجالات الصحة والسلامة والبيئة لا يعني الإنفاق بلا حدود، ولكنه يعني القيام بالتحليل الدقيق والصحيح للمخاطر، وتحديد أهداف التقنين من خلال التدريبات اللازمة وتكلفة معدات السلامة، مع التركيز على تبسيط إجراءات ومعايير السلامة. وهذا كله يتطلب التخطيط والتنفيذ ضمن إطار متكامل من الابتكار من ناحية التخطيط والتنفيذ لضمان أفضل النتائج».

وأضاف: «لا يمكن المساومة على سلامة الأفراد والمعدات مقابل تقنين التكاليف، شراكتنا المستمرة مع رأسمالنا البشري لتحقيق وتجسيد أفضل معايير الأداء المهني تستلزم التعامل مع السلامة كأولوية مطلقة لا يمكن التغاضي عنها أبدا».