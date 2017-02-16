محمد الساير: نتطلع بإيجابية للعمل مع المتطوعين كمجموعات وأفراد لنرد الجميل للمجتمع الكويتي

عبدالرحمن خالد

في إطار جهودها المتواصلة لتأكيد مبدأ استدامـــــة الأعمال ومسؤولية الشركة الاجتماعية، أعلنت مجموعة الساير القابضة عن اتفاقية الشراكة مع «عطاء هب» عضوية «الداعمين».

وتم مؤخرا الاحتفال بالتوقيع الرسمي في المكتب الرئيسي للمجموعة بحضور فيصل بدر محمد الساير - رئيس مجلس الادارة، ومحمد ناصر الساير - عضو مجلس الادارة التنفيذي ورئيس لجنة الإستدامة، وبينغت شولتز - رئيس العمليات، وابراهيم الفوزان - مدير أعمال مجموعة الخدمة، تويوتا ونائب رئيس لجنة الاستدامة، وفريد الفوزان - ممثل «عطاء هب» ود.فاطمة الموسوي من «سبريد ذا باشن».

كما حضر الحفل حمد مساعد الساير - الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الساير، ونهاد الحاج علي - نائب مدير مجموعة التميز المؤسسي، وشيبو محمد - مدير استدامة ومسؤولية الشركة، وبدر فيصل الساير وبدور فيصل الساير - نائب مدير التسويق، وعبدالله الساير، مدير التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاعمال الى جانب عدد من شركاء «عطاء هب» بما في ذلك جمعية حماية الحيوانات، الجمعية الكويتية لأولياء أمورالمعاقين، كسوة خير، المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس)، مركز فوزية السلطان للتأهيل الصحي، برنامج التاجر الصغير وبرنامج إعادة الهيكلة.

وفي هذه المناسبة، صرح محمد ناصر الساير، عضو مجلس الادارة التنفيذي ورئيس لجنة الاستدامة قائلا: «ان علاقة الشراكة مع عطاء هب ستجلب أبعادا جديدة لمبادرات استدامة ومسؤولية مجموعة الساير القابضة في الكويت. إن هذه المنصات المباشرة والمفتوحة ستحقق مشاركة فعالة بين القطاع الحكومي، والشركات ومنظمات المجتمع المدني وبرامجنا لجعلها مرئية بشكل أكبر وتسهيل الوصول اليها من قبل المجتمعات التي ترغب في ذلك.

نحن نتطلع بإيجابية للعمل مع المتطوعين كمجموعات وأفراد لنرد الجميل للمجتمع الكويتي الذي دعم مجموعة الساير في نموه خطوة بخطوة». وأضاف: «كوننا نثمن عاليا هذه المبادرة فإننا ندعو الجميع لدعم منظمة عطاء ومساندتها لتتكافل جهود الجميع لتصبح المبادرات المجتمعية والصحية والبيئية أكثر فائدة وفعالية للجهات المستهدفة».

وعلّق فريد الفوزان من منظمة عطاء هب، قائلا: «سوف تقدم عضوية شراكة مجموعة الساير في (باقة الداعمين) تشجيعا عظيما لمنظمة عطاء هب ومنصتها على الانترنت والتي ستجذب المتطوعين لهدف مشترك ألا وهو خدمة المجتمع.

إن خدمة المجتمع من خلال شبكة تعاونية من المتطوعين لتحقيق أكبر تأثير اجتماعي ممكن واستخدام أحدث الأساليب والتكنولوجيا في هذا العصر مناسب لجميع أصحاب الاهتمامات والشغف المشترك تجاه المبادرات الاجتماعية. هذا الأمر من شأنه أن يوفر تواصلا أكثر قربا بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحديد أفضل البرامج لخدمة المجتمع الكويتي ومعالجة قضاياه الملحة».

عطاء هب مبادرة غير ربحية وهي شبكة تعاون عن طريق الانترنت يجتمع فيها المتطوعون الافراد ومنظمات المجتمع المدني والقطاعان العام والخاص للعمل بشكل فعال لما فيه خير المجتمع وتعزيز مشاركة الجميع في المبادرات ذات المردود الايجابي على المجتمع.

جهود مجموعة «الساير» تجاه الاستدامة

مفهوم الأعمال المستدامة في مجموعة الساير القابضة عبارة عن نظام متكامل، يغطي كل أبعاد عملياتنا - الأداء المالي، المسؤولية الاجتماعية، رفاه الموظفين والعملاء والاهتمام بالبيئة، لتعمل جميعها يدا بيد.

إن أحد مبادئنا الرئيسية في توجيه تنفيذ استدامة ومسؤولية شركتنا هو دعم المبادرات المحلية الاقليمية لتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية حيثما نقوم بأعمالنا.

وبالتالــــي تعتبـــر مجموعـــة السايــــر علاقتهــــا بمنظمـــة عطاء هب جزءا من استراتيجيات استدامة ومسؤولية الشركة المبنية علـــى الإيمان بــــأن مثــــل هذه المبادرات تساعــــد على تعزيز دورهــــا في المجتمع وتطويــر الابتكـــار في برامجنــــا بما فـــي ذلــك السلامـــة على الطريق، المبـــادرات الصحية، تعزيــــز التعليم والتكويت.