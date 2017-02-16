الشركة

طرحت العرض

في فبراير تزامناً

مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية

التزاما منها بإثراء تجربة عملائها، تستمر Ooredoo أسرع شبكة في الكويت بعرضها الخاص بباقات الدفع المسبق الذي يقدم للعملاء رصيدا مضاعفا مجانا طوال شهر فبراير عند كل عملية إعادة تعبئة. يأتي هذا العرض توافقا مع سياسة الشركة المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، والهادفة إلى إثراء تجربة العملاء عن طريق تكنولوجيا الاتصالات.

يتم احتساب رصيد مضاعف بنسبة 100% تلقائيا عند قيام عملاء الدفع المسبق بأي عملية إعادة تعبئة من الفترة ما بين 1 حتى 28 فبراير من دون أي تكاليف إضافية، ويستطيع العميل استخدام الرصيد الإضافي ضمن العرض الخاص لإجراء المكالمات المحلية أو استخدام الإنترنت، كما ان الرصيد الإضافي متاح لمدة 5 أيام فقط من تاريخ إعادة التعبئة، ويتم استخدام الرصيد الأساسي بعد ذلك.

وحول ذلك صرحت الشركة بالتزامها بتقديم أفضل الخدمات بأعلى المقاييس لعملائها من مختلف الشرائح، وأرادت من خلال هذا العرض تقديم شيء مميز لعملاء الدفع المسبق تقديرا لهم. كما قامت الشركة بتبسيط باقات الدفع المسبق وإضافة العديد من المزايا التي تعطي العميل حرية أكثر في اختيار ما يتناسب مع احتياجاته. وأضافت الشركة انها قامت بطرح هذا العرض في شهر فبراير تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، كما قامت الشركة في وقت سابق بإطلاق باقات Xpress الجديدة التي تمنح العملاء حرية تصميم باقاتهم التي تتناسب مع احتياجاتهم، من مكالمات دولية وإنترنت ومكالمات محلية، وذلك بهدف إثراء تجربة العملاء الكرام عن طريق خدمات الاتصالات على الشبكة الأفضل لحياتهم.

كما صرحت الشركة بأنها ستطلق مفاجأة خاصة في وقت قريب احتفالا بالأعياد الوطنية، وستقوم بالإعلان عنها قريبا.

يذكر ان Ooredoo قامت بإعادة طرح باقات الدفع المسبق Xpress بحلة جديدة وأسلوب أكثر بساطة ومرونة، ابتداء من 5 دنانير للشريحة، مع إمكانية الاشتراك بإحدى الباقات الأساسية التي تشمل رصيد مكالمات محلية وإنترنت ابتداء من 3 دنانير شهريا، مع إمكانية شراء باقات إضافية شهرية بأسعار تنافسية تشمل إما المكالمات الدولية أو الإنترنت أو المكالمات المحلية، ما يتيح للعملاء مرونة تصميم الباقة التي تتناسب مع احتياجاتهم.