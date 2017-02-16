الرفاعي: جميع الامتحانات تقدم بالإنجليزية وباستخدام الحاسب الآلي

صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية ا.د.يعقوب السيد يوسف الرفاعي بأنه قد تم توقيع اتفاقية تعاون بين كل من معهد الدراسات المصرفية وكلية فرانكفورت للتمويل والإدارة ليصبح المعهد مركزا معتمدا في الكويت لإجراء امتحانات الشهادات العالمية المعتمدة من ACI اتحاد الأسواق المالية، بالتعاون مع كلية فرانكفورت في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتستضيف كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة مركز التعليم العالمي ACI - اتحاد الأسواق المالية، الخاص بمنح شهادات ACI والتي تعد من أهم الهيئات العالمية المرموقة لوضع المعايير، ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الكلية يمكن زيارة الرابط التالي: www.fs.de/exed يوفر ACI اتحاد الأسواق المالية - مجموعة من الامتحانات المتخصصة بكل من: صرف العملات، الدخل الثابت، أسواق النقد، المشتقات، اتفاقيات إعادة الشراء، عمليات الخزينة، والتعاملات المصرفية لإدارة الخزينة وإدارة الأصول والخصوم والمخاطر لكل من موظفي المكاتب الأمامية، والإدارات الأخرى التابعة والمساندة وغرف عمليات الخزينة.

وأضاف الرفاعي أن جميع هذه الامتحانات تقدم باللغة الانجليزية وباستخدام الحاسب الآلي، كما تقدم ACI مجموعة متنوعة من الامتحانات الخاصة بها والتي يتم إجراؤها عبر الانترنت تضم كلا من شهادة التداول، شهادة العمليات، شهادة مدونة نموذجية، وكذلك مجموعة من الدبلومات.

ولقد تم البدء في عقد هذه الامتحانات في معهد الدراسات المصرفية في شهر فبراير على أن تكون مواعيد الامتحانات في يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول من كل شهر في تمام الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت الكويت.

كما تتوافر أماكن محدودة للتسجيل في الامتحانات، لذا سوف يتم التسجيل على أساس خدمة «من يسجل أولا».