الرومي: الشركة أثبتت بنجاح استعداداتها للمشاركة في إنجاح هذه المناسبة

قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، ان رعايتها احتفالات «فبراير الكويت» كناقل رسمي لهذا العام جزء من مسؤوليات الشركة في احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية في هذا الشهر، حيث تحتفل الكويت بعيد الاستقلال ويوم التحرير.

واستضافت الكويت خلال احتفالات «فبراير الكويت» نجوم الفن والفرق الفنية المتنوعة من الخليج العربي والمنطقة العربية من خلال تقديم حفلات موسيقية وفنية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي تم افتتاحه في شهر نوفمبر العام الماضي (دار الاوبرا الكويتية الجديدة).

وتضم وجهات الخطوط الجوية الكويتية على شبكتها 36 وجهة دولية حول العالم، كانت جميعها متوافرة أمام الركاب لحضور هذه الاحتفالات، حيث وفرت الكويتية كافة السبل التشغيلية اللازمة لنقل السياح والمسافرين والفنانين المشاركين من وإلى الكويت.

وصرحت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي قائلة: «إننا سعداء باستمرارية مشاركتنا في الاحتفالات الوطنية للكويت، فهذا الشهر عزيز على قلوبنا جميعا. وإن دعم الناقل الوطني الرسمي للكويت لاحتفالات فبراير الكويت لهو واجب وطني نفتخر به».

وأضافت الرومي: «إن احتفالات فبراير الكويت تلعب دورا محوريا في جلب عدد كبير من السياح إلى الكويت في هذا الشهر من العام، حيث تتحول الكويت الى مركز جذب سياحي هام للسياح الخليجيين والعرب والأجانب، وإن الناقل الرسمي لهذا الحدث والناقل الوطني الرسمي للكويت اثبت بنجاح استعداداته للمشاركة في انجاح هذه المناسبة».

وحملت حفلات «فبراير الكويت» الموسيقية في مفهومها ومضمونها عنوان «النخبة والأصالة» حيث افتتح يوم 26 يناير اولى فعاليات الحفلات الموسيقية على صوت المطرب الفنان عبدالله الرويشد وتبعة المطرب أصيل أبوبكر.

ومن الجدير ذكره ان «فبراير الكويت» نظمت 6 حفلات موسيقية فنية، بمعدل حفلتين كل أسبوع يومي الخميس والجمعة، وضم كل حفل مطربين اثنين، والحفل الأخير سيحييه المطرب السعودي راشد الماجد بتاريخ 17 فبراير.