المدني: الخدمة توفر للعملاء الكثير من الوقت

أعلن البنك الأهلي المتحد، الرائد محليا في تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إطلاق خدمته الجديدة لتحديث بيانات العملاء آليا، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المصرفية وتعزيز مستوى رضى العملاء.

وأضاف البنك في بيان صحافي له، أن الخدمة الجديدة التي أطلقها تتيح لعملاء البنك الأهلي المتحد تحديث البطاقات المدنية بكل سهولة، وذلك عبر أجهزة السحب الآلي المتطورة الخاصة بالبنك والمنتشرة في جميع افرع البنك المتاحة في مختلف مناطق الكويت، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى الفرع الخاص به على وجه التحديد.

وحول هذه الخدمة، أفادت مساعد مدير عام القنوات الإلكترونية البديلة بالبنك الأهلي المتحد هدى المدني: «إن هذه التقنية الجديدة ستمكن العميل من إجراء التحديثات المطلوبة على بياناته الشخصية الواردة في البطاقة المدنية في اي وقت ومن أي مكان، عبر خطوات تحديث بسيطة وميسّرة للغاية».

وأوضحت المدنـــي: «كل ما علـــى العميـــل القيام به هو التوجه إلى أقــرب جهاز سحب آلي خاص بالبنك الأهلي المتحد واختيار خاصية تحديث المعلومات ومن ثـم إدخال البطاقة المدنية الذكية في الجهاز الذي سيقوم بالتعـــرف على بيانات العميل الموجودة على البطاقة المدنية وتحديثها تلقائيا».

وأضافت: «إن تحديث بيانات البطاقة المدنية عبر أجهزة السحب الآلي، يعتبر إضافة الى مستوى الخدمات المقدمة من البنك الأهلي المتحد لعملائه حيث توفر لهم الكثير من الوقت الذي كان يستلزم في السابق لدى ذهابهم للفروع».

واختتمت المدني قائلة: «نسعى في الأهلي المتحد دوما الى تقديم أفضل الخدمات المتطورة وتوفير التقنيات الحديثة في المعاملات المصرفية من أجل راحتهم، كجزء من خطتنا الاستراتيجية لتطوير آليات العمل من جهة، وتحقيق خدمة أفضل للعملاء من جهة أخرى، وبما يتماشى مع باقة المنتجات والعروض المصرفية والتمويلية المتميزة التي نطلقها».