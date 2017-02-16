تقي: «هيئة الصناعة» وفرت جميع السبل لإنجاح الجائزة

أعلنت الهيئة العامة للصناعة عن إطلاق النسخة الرابعة لجائزة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمصانع المتميزة لعام 2017، وذلك في إطار من التنافس الشريف والموضوعي بين المنشآت الصناعية لإبراز دورها في الاهتمام بالجودة وتحسين منتجاتها كمبادرة من مبادرات الحكومة الهادفة للنهوض بمستوى القطاع الصناعي، وتشجيعه على رفع مستوى الأداء.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي: «في عام 2002 ولدت فكرة منح جوائز للمصانع المتميزة من قبل الهيئة العامة للصناعة، وقد حققت الجائزة نجاحا طيبا خلال الدورات الثلاث الماضية، وأصبحت الآن هي الجائزة الاهم بالكويت التي تمنح للمنشآت الصناعية».

واضاف تقي ان الهيئة وفرت جميع السبل لإنجاح الجائزة من خلال الإعداد والتنظيم والإشراف على المسابقة، حيث تمت الاستعانة بمحكمين على مستوى عال من التأهيل العلمي والخبرة العملية للمساهمة في إجراء أعمال التقييم والتدقيق مبنيا على الحيادية والموضوعية.

المرحلة الأولى

وأوضح ان الهيئة العامة للصناعة أعلنت عن المشروع في وسائل الاعلام المختلفة وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وتلقت العديد من الطلبات من قبل المنشآت الصناعية التي ترغب في المنافسة على الجوائز المقدمة، حيث تقدم عدد كبير من المنشآت الصناعية للمشاركة وتمت تصفيتها حسب مطابقتها للشروط من قبل اللجنة المختصة الى ما يقارب 40 منشأة صناعية للمنافسة على الجائزة.

المرحلة الثانية

وأكد انه من مبدأ ضمان الموضوعية والحيادية ولأهمية مشروع جائزة صاحب السمو الأمير، ارتأت الهيئة الاستعانة بعدد من المستشارين الوطنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التميز والجودة للمشاركة في المرحلة الثانية من المشروع في عملية التدقيق والتحكيم بين المنشآت الصناعية المتقدمة للجائزة، وبناء عليه فقد تمت مخاطبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لترشيح عدد من الكوادر الوطنية كمحكمين للمشاركة في عملية التحكيم بين المنشآت الصناعية التي تجاوزت المرحلة الأولى.