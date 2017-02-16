كلمات الإعلان تشيد بلحمة وطيبة أهل الكويت

أطلق بيت التمويل الكويتي، «بيتك»، حملة إعلانية مميزة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ56 ويوم التحرير الـ26، مجسدا من خلالها أهمية هذه المناسبة التي تضفي على الكويت أجواء من الوحدة الوطنية والفخر بالانتماء المتجذر والبهجة بالحرية وحب الوطن، وذلك إيمانا من «بيتك» بأهمية دوره الاجتماعي والوطني.

وتشيد كلمات الإعلان الذي تم إنتاجه بأصوات بشرية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، بلحمة أهل الكويت، كاشفة السر الكامن وراء ذاك التعاضد حيث تقول في مطلعها «فيها سر.. هالبلد فيها سر.. والسر فيها بعد الله أهلها الطيبين»، إذ تجسد هذه الكلمات وحدة أهل الكويت وتؤكد طيبة أهلها التي تشكل سدا منيعا يحفظها من كل مكروه، كما تؤكد قوة الشعب الكويتي وتمسكه بجذوره وأرضه، اذ تقول «الله أكبر يا شعب مهما يصير.. محفوظ من رب السما المولى القدير.. على كثر ما مر ما عمره يتأثر.. الله أكبر يالكويتي.. وآه كم أنت كبير».

ويحرص «بيتك» انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية على مشاركة المجتمع في كل المناسبات لاسيما الوطنية منها، بما يؤكد اهتمامه ببيئته التي يعمل بها ويبرز مكانته الداعمة لجهود الدولة في مجالات عدة بما يضعه في بوتقة واحدة مع مكونات المجتمع، وبما يشكل حافزا لمؤسسات القطاع الخاص بأن تحذو حذوه في تحمل أعباء المسؤولية المجتمعية في مجالاتها المختلفة والاهتمام والمشاركة بقضايا المجتمع.

وسيقوم «بيتك» ببث الإعلان عبر القنوات التلفزيونية والصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.